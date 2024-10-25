В обменниках Украины не стали удерживать курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках подешевел доллар. В полдень 25 октября они определили его стоимость в средние 40,97/41,48 грн (покупка/продажа). Это на 7 коп. ниже в покупке, чем днем ранее, и на 3 коп. в продаже.

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А вот в банках изменений не произошло. Там выставили курс на среднем уровне 41,1/41,55 грн (покупка/продажа), что соответствует показателю предыдущего дня.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,5-41,15 грн. Так:

ПриватБанк – 40,9 грн;

Укрэксимбанк – 41 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,05 грн;

Сенс Банк – 41,15 грн;

Укрсиббанк – 41 грн;

Универсал Банк – 40,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 41 грн.

Продают же они ее по 41,5-41,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,5 грн;

Укрэксимбанк – 41,6 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Райффайзен Банк – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,6 грн;

Укрсиббанк – 41,55 грн;

Универсал Банк – 41,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,52 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с курсом с понедельника

В то же время, в украинских обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, в течение следующей недели (29 октября – 3 ноября) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,7 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такой же ситуация прогнозируется и в банках, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Так:

ожидается, что с понедельника курс доллара в них будет находиться в пределах 41,2-41,7 грн;

вечером 24 октября там определили стоимость валюты в средние 41,1/41,55 грн (покупка/продажа).

"В целом на следующей неделе основные принципы, порядок действий на валютном рынке не изменится: частые разнонаправленные изменения курсов будут незначительными, но с постепенным едва заметным шагом вверх. По-прежнему Нацбанк ситуативно корректирует соотношение спроса и предложения через механизм валютных интервенций, пытаясь эти показатели оптимизировать, уравновесить, что станет свидетельством более-менее стабильных курсовых показателей", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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