Обменники Украины готовятся ощутимо менять курс доллара: чего ожидать в начале ноября

В украинских обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, в течение следующей недели (29 октября – 3 ноября) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,7 грн. В то же время вечером 24 октября обменные пункты покупают доллары в среднем по 41,08 грн, а продают по 41,48 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такой же ситуация прогнозируется и в банках, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Так:

ожидается, что с понедельника курс доллара в них будет находиться в пределах 41,2-41,7 грн;

вечером 24 октября там определили стоимость валюты в средние 41,1/41,55 грн (покупка/продажа).

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,3-0,5 грн в банках. И до 0,5 грн в обменных пунктах.

Курсовые отклонения прогнозируются в пределах 2% в неделю.

"В целом на следующей неделе основные принципы, порядок действий на валютном рынке не изменится: частые разнонаправленные изменения курсов будут незначительными, но с постепенным едва заметным шагом вверх. По-прежнему Нацбанк ситуативно корректирует соотношение спроса и предложения через механизм валютных интервенций, пытаясь эти показатели оптимизировать, уравновесить, что станет свидетельством более-менее стабильных курсовых показателей", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

В то же время, отметил он, стоит ожидать "постепенного, но замедленного" продвижения курсовых показателей вверх. При этом ориентиром и "конечной остановкой" этого движения может стать официальный курс, прописанный в госбюджете на конец 2024 года – 42,1 грн/доллар.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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