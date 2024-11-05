В обменниках существенно выросла стоимость доллара: какой теперь курс

В украинских обменниках заметно повысили курс доллара. Утром 5 ноября его выставили на среднем уровне 41,44/41,77 грн (покупка/продажа), что сразу на 41 коп. дороже в покупке и на 18 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Вырос курс и в банках. Там наличную валюту покупают в среднем по 41,2 грн, а продают по 41,7 грн. Это:

на 10 коп. дороже в покупке;

на 13 коп. в продаже, чем днем ранее.

В целом, крупные учреждения продают доллар по 41,6-41,7 грн. Так:

Приватбанк – 41,6 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,65 грн;

Сенс Банк – 41,7 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,69 грн.

Покупают же там валюту по 41-41,3 грн. В частности:

Приватбанк – 41 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Райффайзен Банк – 41,15 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Зачем НБУ продает доллары

В то же время, глава НБУ Андрей Пышный ранее рассказал, что устойчивость валютного рынка не стоит путать с фиксированным курсом. Ведь первую Нацбанк обеспечивает в условиях структурного дефицита валюты во время войны путем продажи долларов.

Он отметил: в целом устойчивость валютного рынка означает, что процессы на нем происходят в зависимости от спроса и предложения. Но "с участием Национального банка, позволяющего курсу двигаться в сторону роста или, соответственно, снижения".

Пышный объяснил: для этого НБУ срезает опасные пики, которые, собственно, и создают риск устойчивости валютного рынка. Таким образом, отметил он, регулятор пытается повлиять на курсовые ожидания.

В то же время проблема фиксированного курса, по его словам, заключается в том, что тот создает ситуацию, когда "экономические агенты, украинские предприятия, соответствующим образом не испытывают валютные риски". И это происходит в то время, как украинская экономика из-за войны функционирует "в глубоком структурном дефиците".

"Поэтому присутствие Национального банка на рынке остается. Но в то же время НБУ делает все для того, чтобы спрос и предложение валюты приобретали все большее значение при определении соответствующей курсовой динамики, обеспечивая при этом устойчивость валютного рынка", – резюмировал глава Нацбанка

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинский бизнес ожидает, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. При этом в проекте бюджета на следующий год курс предусмотрен на уровне 45 грн. Т. е. у бизнеса ожидания более позитивные. Как отметили в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), такой прогноз сделан "с учетом среднего курса валюты в бюджете 2025 года".

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