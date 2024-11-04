В украинских обменниках изменили стоимость доллара: какой выставили курс

В украинских обменниках подорожал доллар. Утром понедельника 4 ноября они покупают его в среднем по 41,03 грн, а продают по 41,59 грн (покупка/продажа), что на 4 коп. дороже в покупке и на 11 коп. в продаже, чем вечером пятницы 1 ноября.

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В банках же произошли гораздо меньшие изменения. Здесь курс наличного доллара определили в средние 41,1/41,57 грн (покупка/продажа), что:

на 2 коп. дороже в продаже;

осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,55-41,2 грн. Так:

ПриватБанк – 40,95 грн;

Укрэксимбанк – 41 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,2 грн;

УкрСиббанк – 41,05 грн;

Универсал Банк – 40,55 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,15 грн.

Продают же они ее по 41,55-41,7 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,55 грн;

Укрэксимбанк – 41,6 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,55 грн;

Сенс Банк – 41,7 грн;

Укрсиббанк – 41,6 грн;

Универсал Банк – 41,55 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,62 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Какие доллары не получится сдать в обменники и банки

В то же время, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

В частности, сообщили в НБУ, речь идет о купюрах с поврежденными элементами дизайна и защиты. Либо же типографскими недостатками.

Кроме того, в банках могут не принимать доллары, которые имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображения. А также:

порванные/резаные;

обожженные/ветхие/гнилые.

"В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо (за отдельную плату. – Ред.). А все остальные, даже мятые, немного загрязненные или потертые, должны приниматься в обмен", – рассказали в регуляторе.

Отказаться принимать могут и банкноты с общими загрязнениями или такими, что занимают половину банкноты. В том числе видимыми в ультрафиолетовых лучах.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в украинских обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, в течение следующей недели (4-11 ноября) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,9 грн.Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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