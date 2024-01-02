Новый рекорд: Нацбанк установил официальный курс доллара на историческом уровне

На 3 января Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 38,08 грн. Что является историческим рекордом – ранее такого показателя регуоятор не достигал. Впрочем, волноваться из-за этого не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

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О повышении сообщили в самом НБУ. Таким образом, с начала года официальный курс американской валюты вырос на 8 коп. – 1 января он составлял 38 грн.

Предыдущий же рекорд – 38,01 грн за доллар – продержался всего сутки. Он был установлен на 2 декабря.

При этом всего лишь в конце осени Нацбанк опускал официальную стоимость доллара до минимального значения после отмены фиксированного курса. На 24 ноября регулятор устанавливал ее на уровне 36,01 грн. Т.е., с того времени курс вырос более, чем на 2 грн.

В целом же после отмены фиксированного курса в начале октября официальная стоимость американской валюты увеличилась аж на 1,52 грн. При этом более года она составляла 36,56 грн.

Наличный курс может вырасти до 42 грн

В то же время, финансовый аналитик Алексей Козырев ранее сообщал, что до конца 2024 года курс наличного доллара в Украине вполне может достигнуть 42 грн. Однако трагедии в этом, по его словам, нет – ведь:

ввиду того, что больше половины трат бюджета будут сделаны за счет международной помощи, небольшая девальвация гривни является логичной;

в бюджет Украины на 2024 год заложен курс на среднем уровне 40,7 грн.

Кроме того, отметил аналитик, логика девальвации состоит в том, что от этого "выиграет бюджет – по таможенных сборах, либо зависящих от официального курса проплатах". А если ситуация с экспортом не улучшится, то НБУ будет закрывать разницу на межбанку за счет своих интервенций – "и, фактически, курсы этих интервенций будут делать погоду на рынке".

Впрочем, признал он, рост курса доллара будет иметь и негативные последствия. Которые, в частности, выразятся в росте цен.

Какой курс сегодня

В то же время, 2 января украинские обменники резко снизили курс доллара. В полдень 2 января они покупали его в среднем по 38,5 грн, что на 22 коп. ниже вечернего показателя предыдущего дня, а продавали по 39,27 грн – на 14 коп. дешевле.

А вот в банках изменений не произошло. Они выставляли курс наличной валюты на среднем уровне 38,2/39 грн (покупка/продажа), что соответствует показателям вечера 1 января.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, по словам того же Козырева, в январе 2024 года в Украине ожидается удешевление наличного курса доллара. В частности, в обменниках, по прогнозу, он будет составлять 37,15-38,5 грн; в банках – 37,1-38,6 грн.

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