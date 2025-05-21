В обменниках готовятся ощутимо переписывать курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать

В украинских обменниках прогнозируется заметное изменение курса доллара. Ожидается, что до конца текущей рабочей недели (23 мая) он будет находиться в пределах от 41,2 до 41,85 грн. Вечером же 21 мая там определили стоимость доллара в средние 40,96/41,6 грн (покупка/продажа). То есть не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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В банках же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, стоимость доллара может снизиться в покупке и вырасти в продаже. По его словам, курс в них будет находиться в пределах от 41,05 до 41,9 грн. Вечером же 21 мая там определили стоимость валюты в средние:

41,2 грн в покупке;

41,8 грн в продаже.

В целом же, отметил Козырев, на текущую ситуацию на ватном рынке будут влиять разные факторы. Среди них:

Выходной в США 26 мая в связи с День поминовения.

Как рассказал эксперт, в этот день американские банки не будут работать. Соответственно, украинский межбанк будет осуществлять операции по доллару на условиях оплаты на следующий день, "чего не любят ни украинские клиенты, ни сами банки".

"Поэтому все постараются закрыть максимальное количество своих соглашений по доллару в четверг-пятницу, или сразу перенести их уже на следующий вторник, 27 мая. В результате статистика торгов в эти два дня будет больше обычной, а пятничный эффект снижения активности клиентов перед выходными на этот раз в полной мере не сработает", – считает Козырев.

Появившаяся информация о возможной нехватке 200 млрд грн на финансирование армии.

По мнению аналитика, скорее всего, этот дефицит будут закрывать за счет дополнительных внутренних заимствований – через довыпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Что будет с официальным курсом доллара от НБУ

В свою очередь, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева ранее рассказала OBOZ.UA, что в мае в Украине ожидается заметное изменение официального курса доллара. По прогнозу, он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн. На 21 мая же Нацбанк обновил его до 41,44 грн, что на 5 коп. ниже текущего.

В целом же, отметила она, факторов, определяющих ситуацию на валютном рынке Украины в мае, будет несколько. В частности:

Направленная ​​на укрепление гривни монетарная стратегия НБУ.

Осуществление регулятором валютных интервенций – "с целью снижения разрыва между спросом и предложением иностранной валюты".

Состояние экономики Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно же плану правительства, на конец 2025 года официальный курс может вырасти до 43,7 грн. А к концу 2028-го – 45,8 грн.

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