В "Нафтогазе" рассказали, почему "вода долго закипает" и разбавляют ли они газ

Украинцы жалуются на "плохое качество газа" объясняя это тем, что вода в чайнике медленно закипает. При этом в "Нафтогазе" утверждают, что это связано с другими факторами, в то время как технически разбавлять газ и делать его менее качественным практически невозможно.

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Об этом сообщают на официальной странице "Нафтогаза" в Facebook. "Cистема герметична. Любое вмешательство в распределительную сеть – это падение давления газа и, как следствие, его отток. Соответственно, такие вмешательства невозможны ввиду обеспечения безопасности, а система не приспособлена для добавления примесей", – сообщают в компании.

Причиной медленного закипания воды в чайнике на газовой плите может быть:

Техническое состояние газовой плиты. Если горелки не отрегулированы или засорены, качество пламени может изменяться.

Соблюдение чистоты газовых приборов. Пользователи газа должны постоянно следить за чистотой газовых приборов и своевременно убирать остатки мусора, которые могут забить горелки и повлиять на качество подачи газа.

Качество посуды. Наличие накипи на дне и стенах также влияет на время закипания воды. Своевременное очищение посуды от накипи повлияет на время приготовления.

Эффективное использование объемов жидкости. К примеру, для приготовления чашки чая нецелесообразно кипятить полный чайник в 2-3 литра. Это влияет на время приготовления и экономию природного газа, который придется оплачивать по счетчику.

Проветривание помещений, где используются газовые приборы. Одним из факторов безопасного и стабильного горения газа является приток воздуха в помещение, где используются газовые приборы. Один из показателей качества природного газа – это теплота сгорания (калорийность). Она должна составлять не менее 7600 ккал/м3. Но украинцам поставляется даже более качественное топливо с калорийностью в среднем 8300 ккал/м3.

Разбавление газа невозможно в технологическом процессе, поскольку это было бы опасно и экономически невыгодно. Каждый день на ГРС проводится анализ природного газа на соответствие стандартам. От ГРС до газораспределительных сетей, в том числе газорегулирующих пунктов (ГРП).

Как сообщал OBOZREVATEL, поверка счетчиков газа обросла мифами. Мы разобрались, нужно ли бежать в облгаз и будут ли штрафы для украинцев.

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