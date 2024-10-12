В Минэнерго рассказали, что происходит в энергосистеме, и призвали украинцев к одному действию

В Украине идет восстановление энергообъектов и подготовка энергосистемы к осенне-зимнему периоду. Энергосистема остается сбалансированной. Однако постоянные вражеские атаки приводят к повреждениям, затрудняющим ее работу. В Минэнерго призвали украинцев экономить электроэнергию, особенно в вечерний период нагрузки с 17:00 до 22:00.

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Об этом говорится в сообщении Минэнерго, опубликованном на официальной странице в Telegram. За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях.

В Запорожской области в результате артиллерийских обстрелов повреждена воздушная линия, что привело к обесточению бытовых потребителей. В общей сложности без электроснабжения – 3222 потребителя. В Сумской области во время воздушной тревоги обесточивались подстанции, из-за чего было обесточивание предприятия и бытовых потребителей в двух областях. Питание возобновлено.

В Харьковской области из-за обстрела обесточивались подстанции и бытовые потребители. На сегодняшний день прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 12 700 МВт*ч и мощностью 1130 МВт.

"В минувшие сутки энергетики возобновили питание для 7809 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений. На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 511 населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в НЭК "Укрэнерго" ранее отметили: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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