Турция больно ударила по торговле с Россией: что попало под тайный запрет

Власти Турции создали таможенные препятствия, которые не дадут России импортировать из этой страны американские военные технологии. Это произошло после того, как Белый дом предупредил Анкару о возможных последствиях такой торговли.

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Как пишет Financial Times, изменения в таможенную систему Турции были внесены в течение последних недель, но официально об этом не сообщалось. Это заблокировало экспорт более четырех десятков категорий товаров американского происхождения, которые могут использоваться кремлевским режимом для в вооружениях, предназначенных для войны с Украиной.

Речь идет о военных товарах, которые раньше можно было отправлять в Россию, включая гражданские компоненты – микросхемы и системы дистанционного управления. Ранее Европейский Союз заблокировал поставки в Россию аналогичных товаров, произведенных в ЕС – они остаются под запретом до сих пор.

Ограничения, введенные турецкими властями, могут иметь "политическую чувствительность", поэтому официально о них не сообщалось. Тем не менее, это может быть сигналом отдаления Анкары от Москвы – ранее Турция активно использовалась РФ для закупок подсанкционных товаров в обход ограничений.

Список запрещенных товаров состоит из 50 "высокоприоритетных" товаров, которые США, Великобритания, ЕС и Япония считают критически важными для импорта России в ее оборонную промышленность. В список входят электронные компоненты, которые регулярно обнаруживаются в ракетах и беспилотниках, такие, как процессоры и карты памяти, а также станки и другое оборудование, используемое для производства оружия.

Также OBOZ.UA писал, что у россиян возобновились проблемы с транзакциями в Турции. Местные банки начали массово отказывать русским компаниям в проведении платежей.

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