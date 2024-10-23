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Турция больно ударила по торговле с Россией: что попало под тайный запрет

Станислав Кожемякин
Mакроэкономика
1 минута
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Турция перестала поставлять России товары, необходимые для вооружений

Власти Турции создали таможенные препятствия, которые не дадут России импортировать из этой страны американские военные технологии. Это произошло после того, как Белый дом предупредил Анкару о возможных последствиях такой торговли.

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Как пишет Financial Times, изменения в таможенную систему Турции были внесены в течение последних недель, но официально об этом не сообщалось. Это заблокировало экспорт более четырех десятков категорий товаров американского происхождения, которые могут использоваться кремлевским режимом для в вооружениях, предназначенных для войны с Украиной.

Речь идет о военных товарах, которые раньше можно было отправлять в Россию, включая гражданские компоненты – микросхемы и системы дистанционного управления. Ранее Европейский Союз заблокировал поставки в Россию аналогичных товаров, произведенных в ЕС – они остаются под запретом до сих пор.

Ограничения, введенные турецкими властями, могут иметь "политическую чувствительность", поэтому официально о них не сообщалось. Тем не менее, это может быть сигналом отдаления Анкары от Москвы – ранее Турция активно использовалась РФ для закупок подсанкционных товаров в обход ограничений.

Список запрещенных товаров состоит из 50 "высокоприоритетных" товаров, которые США, Великобритания, ЕС и Япония считают критически важными для импорта России в ее оборонную промышленность. В список входят электронные компоненты, которые регулярно обнаруживаются в ракетах и беспилотниках, такие, как процессоры и карты памяти, а также станки и другое оборудование, используемое для производства оружия.

Также OBOZ.UA писал, что у россиян возобновились проблемы с транзакциями в Турции. Местные банки начали массово отказывать русским компаниям в проведении платежей.

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