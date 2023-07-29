В Киеве продают самую маленьку квартиру: за 12 квадратов на первом этаже хотят $30,5 тысяч

В Киеве недалеко от метро Черниговская продают квартиру площадью всего в 12,4 квадратов. За одну из самых маленьких квартир на рынке недвижимости просят $30,5 тысяч.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Квартира находится на первом этаже пятиэтажного здания. Сделан ремонт. Вероятно, жилье – результат разделение квартиры полноценного метража.

"Сделан качественный ремонт; ввели все коммуникации: отопление, счетчики на свет, на воду; комплектация: кухонный блок с вытяжкой и мойкой, шторы, душ, унитаз;- новая бронированная входная дверь;- натяжной потолок и светильники; на полу плитка", – говорится в объявлении.

В пешей доступности от квартиры находится станция метро Черниговская. Также рядом есть супермаркеты, ТРЦ, кафе, школа, сады, салоны красоты.

Отметим, в Украине однокомнатная квартира должна быть площадью от 30 квадратных метров. Предложенное жилье более чем в два раза меньше. Вероятно, сама квартира – цокольное помещение, в котором собственник провел минимальный ремонт.

К слову, эксперты прогнозируют рост цен на аренду жилья в ближайшее время. Это связано с возвращением студентов в столицу. При этом возможности значительно повышать цены у собственников жилья нет из-за низкой покупательной способности украинцев.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

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