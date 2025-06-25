В госбюджет Украины впишут новые 450 млрд грн расходов: на что пойдут деньги

В Украине выделят дополнительно 412 млрд грн на закрытие "дыры", образовавшейся в финансировании войска. Для этого доходы государственного бюджета планируют увеличить почти на 150 млрд грн.

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Соответствующие изменения в бюджет на 2025 год были одобрены на заседании Кабинет министров 25 июня, сообщили в пресс-службе правительства. Эти поправки должен еще одобрить парламент, поэтому в Раде планируют зарегистрировать соответствующий законопроект.

В частности предлагается увеличить расходную часть государственного бюджета на 397,5 млн грн. Расходы по отдельным бюджетным программам в правительстве хотят увеличить на 448,8 млрд грн. Из них на финансирование Сил безопасности и обороны Украины пойдет 412,3 млрд грн, а именно:

310,8 млрд грн – на Министерство обороны;

– на Министерство обороны; 84,1 млрд грн – Министерство внутренних дел;

– Министерство внутренних дел; 64,5 млн грн – Госспецсвязь;

– Госспецсвязь; 4,5 млрд грн – Главное управление разведки;

– Главное управление разведки; 4,5 млрд грн – Минстратегпром;

– Минстратегпром; 1,6 млрд грн – Служба безопасности Украины;

– Служба безопасности Украины; 0,5 млрд грн – Управление государственной охраны.

Дополнительные расходы планируют обеспечивать благодаря таким ресурсам:

увеличение доходов госбюджета – 147,5 млрд грн (НДФЛ, налог на прибыль, средства НБУ, дивиденды, акцизы);

(НДФЛ, налог на прибыль, средства НБУ, дивиденды, акцизы); экономия расходов – 51,3 млрд грн;

внутренние заимствования – 184,9 млрд грн;

уменьшение платежей по погашению госдолга – 65,1 млрд грн.

"Источники покрытия этих расходов – это увеличение доходов бюджета и увеличение внутренних заимствований. Мы четко понимаем, как профинансируем абсолютно все расходы в этом году", – заверил премьер-министр Денис Шмыгаль и отметил, что на обороноспособность страны направляют каждую гривну налогов.

Он отметил, что за первые 5 месяцев этого года правительство уже выделило на оборону и безопасность государства почти 1 трлн грн. Эта сумма составляет 2/3 от всех расходов из государственного бюджета и является на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине растет потребность роста финансирования обороны и безопасности. По словам министра финансов Сергея Марченко, хотя нынешний бюджет на 2025 год был сформирован на основе показателей предыдущего года, с учетом корректировки от сентября 2024-го, ситуация на фронте меняется быстро. Новые вызовы заставляют правительство адаптировать финансовую политику к реальным потребностям ВСУ.

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