Европарламент предоставит Украине беспрецедентный кредит: какая сумма и условия

Европарламент принял решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере до 35 миллиардов евро на 2024-2025 годы. Ссуды будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, что обеспечивает защиту внутренних ресурсов Украины.

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Об этом сообщило Министерство финансов Украины. Это решение является частью более широкой инициативы стран "Большой семерки" (G7) по созданию механизма для увеличения поступлений в бюджет Украины, получившей название Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine.

Как пояснил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), приставка "до" означает, что в целом должно быть от всех G7 50 млрд, и ЕС закроет до 35 из них в евро. Но в результате средств будет меньше из-за того, что другие страны, особенно США готовы тоже дать весомую долю.

Целью этого финансирования является поддержка Украины в противостоянии продолжающимся с февраля 2022 года последствиям жестокой агрессии со стороны России. Кроме того, было поддержано создание специального механизма кредитного сотрудничества с Украиной (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM), который обеспечит безвозвратную форму макрофинансовой помощи, уменьшая нагрузку на бюджет страны.

Предоставленная помощь не будет иметь целевого назначения, то есть Украина сможет свободно распоряжаться средствами в соответствии с наиболее актуальными потребностями. Ожидается, что эти средства будут направлены на социальные и гуманитарные расходы, что особенно важно в современных условиях войны.

Предложение Еврокомиссии было поддержано большинством депутатов Европарламента. Из 635 присутствующих парламентариев 518 проголосовали "за", 56 выступили "против", а 61 депутат воздержался. Однако окончательное решение о выделении этих средств еще должно быть принято Советом Европейского Союза. Ожидается, что первые транши помощи станут доступны Украине уже к концу этого года.

Ссуда будет погашаться за счет доходов, полученных от замороженных активов Центрального банка России, находящихся в Европейском Союзе. Такие активы, которые являются частью санкций, введенных против РФ, оцениваются в 210 миллиардов евро. Ожидаемый доход от этих активов составляет от 2,5 до 3 миллиардов евро в год в зависимости от процентных ставок.

Помимо предоставления макрофинансовой помощи Европарламент также поддержал создание специального Механизма кредитного сотрудничества с Украиной. Этот механизм предполагает выделение безвозвратных средств для Украины, которые также будут финансироваться за счет российских активов и других чрезвычайных источников дохода. Новые средства, выделенные в рамках этого механизма, будут доступны Украине до конца 2024 года, а их уплаченное погашение должно завершиться к концу 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее Украина успешно выполнила условия программы Международного валютного фонда (МВФ) и готова получить пятый транш в размере 1,1 миллиарда долларов. Окончательное решение о выделении средств будет принято 18 октября 2024 года.

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