В ЕС уговаривают Словакию поддержать санкций против России: какие гарантии дали

Европейский союз (ЕС) готов гарантировать Словакии поддержку в преодолении последствий общеевропейского запрета на поставки российского газа. Словакия же в обмен на это должна поддержать 18-й пакет санкций против России.

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: что именно будут представлять из себя гарантии, не известно.

"Словакия блокирует принятие санкционного пакета ЕС – настаивая, чтобы комиссия сначала предоставила гарантии, компенсирующие возможные негативные последствия предложения о прекращении импорта российского газа. И хотя комиссия пообещала помощь ... конкретные меры названы не были", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в письме главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен премьер-министру Словакии Роберту Фицо увереяется, что поддержка ЕС будет выражена посредством снижения рисков резкого повышения цен. Также были обещаны:

Поддержка трансграничной торговли.

Предоставление юридической помощи.

"В Еврокомиссии также заявили, что в 2027 году – либо после возможного мирного соглашения между Россией и Украиной – намерены пересмотреть ситуацию. Чтобы оценить, есть ли необходимость сохранять принятые меры", – отметили аналитики.

В то же время, говорится в материале, сочли ли в Словакии заверение ЕС достаточными для того, чтобы дать добро на введение новых санкций, неясно.

Ранее же редактор "Радио Свобода" по европейским вопросам Рикард Йозвяк сообщил, что послы ЕС не согласуют 18-й пакет санкций против России 15 июля. Причина – Словакия и Мальта не сняли своих возражений.

"Сегодня нет зеленого света на принятие санкций против России. Мальта и Словакия заявили, что не могут сегодня дать на это согласие. Возможно, это произойдет завтра (16 июля. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сенат США отложил продвижение нового пакета санкций против России. Соответствующий законопроект должен был позволить президенту страны Дональду Трампу ввести таможенные пошлины от 500% на товары из стран, продолжающих торговать с РФ. Тем не менее, по словам лидера большинства в Сенате Джона Туна, не исключено, что Трамп может попытаться ввести жесткие санкции самостоятельно, а потому принятие законопроекта пока поставили на паузу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!