В ЕС снова предлагают отдать замороженные миллиарды Кремля Украине: какие страны поддерживают

В Европейском Союзе (ЕС) возобновились усилия по возобновлению дискуссии об использовании замороженных российских активов на финансирование обороны Украины. Предложение на закрытой встрече министров финансов ЕС в Брюсселе озвучил представитель Нидерландов Эелко Гейнен и сразу получил поддержку балтийских государств и Финляндии.

Видео дня

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на собственные дипломатические источники. В прошлом году деньги должны были стать залогом для репарационного кредита Украине, который страна должна была бы вернуть только после выплаты репараций Россией.

Что происходит

5 мая на Совете по экономическим и финансовым вопросам ЕС Гейнен снова поднял этот вопрос. Ряд стран публично поддержали его предложение, в частности:

Эстония;

Латвия;

Литва;

Финляндия.

Остальные молчали, но некоторые дипломатические источники предупредили медиа, что они также поддерживают эту идею, даже если не выразили это открыто. "Этот вопрос вернется до конца года", – заверили они.

Толчком для возобновления дискуссии стало то, что в этом году Украине прогнозируют бюджетный дефицит на уровне 71 млрд евро и 64 млрд – в 2027-м. И это при условии, что война закончится в этом году, что, откровенно говоря, маловероятно.

Причем согласованный заем покроет лишь две трети потребностей. Остальное Еврокомиссия пытается получить от Канады, Великобритании, США и Японии – но в администрации американского президента Дональда Трампа пока не подтвердили свою готовность присоединиться.

Что предшествовало

В прошлом году попытка в ЕС уже пытались задействовать замороженные активы, но эта попытка натолкнулась на жесткое сопротивление. Бельгия, где в депозитарии Euroclear хранится около 185 млрд евро суверенных активов РФ испугалась возмездия со стороны Кремля. Премьер Де Вевер требовал от партнеров неограниченных финансовых гарантий на случай ответа Кремля – что оказалось нереальным.

Свои опасения также выразили Болгария, Франция, Италия и Мальта. Европейский центральный банк последовательно предостерегал: использование замороженных средств может отпугнуть другие правительства от операций в еврозоне.

В итоге лидеры ЕС в декабре договорились о займе в 90 млрд евро, обеспеченном бюджетом ЕС, – как компромисс вместо прямого использования активов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, после начала полномасштабной российской агрессии в Украине были конфискованы тысячи активов РФ, в том числе 2092 транспортных средства, 1933 объекта недвижимости и другое имущество на более чем 28 млрд грн, а в бюджет уже поступило более 8 млрд грн. С начала 2026 года Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) взыскал еще 20 активов, а всего уже реализовано 85 конфискованных объектов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!