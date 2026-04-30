Конфискация российских активов: сколько Украине удалось забрать с 2022 года

С 2022 года в Украине конфискованы тысячи российских активов, в том числе 2092 транспортных средства, 1933 объекта недвижимости и другое имущество на более 28 млрд грн, а в бюджет уже поступило более 8 млрд грн. С начала 2026 года Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) взыскал еще 20 активов, а всего уже реализовано 85 конфискованных объектов.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine. В то же время за весь период действия механизма масштабы конфискации значительно шире и измеряются тысячами объектов и миллиардами гривен.

Структура изъятых активов демонстрирует, насколько разнообразным является имущество, связанное с российским капиталом в Украине. По состоянию на сейчас конфисковано:

2092 единицы транспорта;

1933 объекта недвижимости;

917 других активов;

134 корпоративные права;

149 финансовых активов.

В целом имущество было изъято у 71 физического и 22 юридических лиц. Финансовое измерение также впечатляет, в рамках конфискаций государство получило активы на сумму:

более 28,17 млрд грн;

16,5 млн долларов США;

385 тыс. евро;

более 3,2 млн российских рублей.

Ресурсы формируют существенный резерв для бюджета и дальнейшего финансирования восстановления. Конфискация – это только первый этап. Далее активы передаются в управление или выставляются на продажу. За все время действия механизма:

85 активов уже реализовано;

138 готовятся к продаже;

1980 находятся в управлении государственных органов.

В частности, значительная часть имущества передана в Фонд государственного имущества Украины и АРМА, которые отвечают за эффективное использование или подготовку к продаже. Еще 132 объекта остаются на временно оккупированных территориях, что затрудняет их дальнейшую судьбу и фактическое использование.

Одним из ключевых результатов работы механизма являются прямые поступления в государственный бюджет. По данным аналитиков, Украина уже получила более 8 млрд гривен от конфискованных активов.

Несмотря на значительные результаты, темпы конфискации постепенно замедляются. Основная причина – так называемое "исчерпание" российских активов на территории Украины, ведь значительная часть доступного имущества уже идентифицирована или изъята.

