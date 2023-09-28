В ЕС приняли решение по украинских беженцах: затронет миллионы людей

В ЕС продлили механизм временной защиты украинских беженцев – на 1 год. Теперь он будет действовать до 4 марта 2025-го.

Об этом сообщили в Совете ЕС. Там отметили: в настоящее время в странах ЕС проживает более 4 млн украинцев, спасающихся от войны.

"Чтобы обеспечить уверенность в более чем 4 млн украинских беженцев, которые сейчас проживают в ЕС, Совет согласился продлить временную защиту для людей, спасающихся от агрессивной войны России, с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года", – говорится в сообщении.

Что дает временная защита

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Этот механизм обеспечивает немедленную и коллективную защиту перемещенных лиц, которые не в состоянии вернуться в Украину. Т.е., соответствующие органы не будут рассматривать индивидуальные заявления каждого конкретного украинца.

Это сделано для того, чтобы уменьшить давление на системы государств-членов ЕС в вопросах предоставления убежищ беженцам. А также дать возможность им самим получать доступ к:

проживанию;

рынку труда и жилья;

медицинской и социальной помощи;

образованию для детей.

Германия вдвое сократит помощь украинским беженцам

В то же время правительство Германии планирует в два раза сократить средства, которые выделяются регионам на прием и интеграцию беженцев, в частности из Украины. Это должно произойти уже в 2024 году.

Как говорится в материале Reuters, решение было принято ради сокращения бюджетных расходов в условиях растущей инфляции. Дело в том, отмечается, что:

после начала полномасштабной войны в Германию переехало более 1 млн украинцев;

их поддержка обеспечивается из бюджетов городов и муниципалитетов страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее польские власти заявили о том, что с 2024 года прекратят всю помощь украинским беженцам. В частности, их собирались лишить права на бесплатный доступ к медицине, образованию, рынку труда, а также возможности законно находиться в стране и получать выплаты.

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