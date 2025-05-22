В ЕС придумали замену "торговому безвизу": что изменится для украинского экспорта уже с июня

Европейский Союз (ЕС) одобрил переходные меры для украинского экспорта, которые начнут действовать с 6 июня 2025 года, ведь завершается действие "торгового безвиза". Благодаря этим мерам торговля между Украиной и ЕС продолжится без перерывов, а в дальнейшем планируется переход к обновленному соглашению о свободной торговле.

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Об этом в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари, передают СМИ. "Действительно, недавно я получил информацию, что соответствующий имплементационный акт был принят в соответствующем комитете, а значит, он вступит в силу. Сейчас мы ожидаем, что это произойдет 6 июня", – заявил он, отвечая на вопрос журналистов.

Это означает, что украинский экспорт в Евросоюз не останется без правового регулирования после завершения "торгового безвиза". Вместо него начнут действовать специально разработанные переходные меры, которые обеспечат непрерывность торговых потоков.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году ЕС предоставил Украине временные автономные торговые преференции. Это позволило беспошлинно экспортировать в ЕС ряд товаров и существенно упростило таможенные процедуры. Однако эти меры имели срок действия, и с 6 июня 2025 года он заканчивается. Именно поэтому Еврокомиссия подготовила новые правила, чтобы избежать торгового вакуума.

Представитель ЕК подчеркнул, что Евросоюз стремится не к временным решениям, а к постоянной интеграции. "Теперь мы не ищем ежегодного продления этих мер, мы ищем долгосрочное решение. Именно поэтому мы сосредотачиваемся на УВССТ, углубленном и всеобъемлющем соглашении о свободной торговле, которое существует между ЕС и Украиной с 2016 года", – отметил он.

"Сейчас продолжаются переговоры по его пересмотру, модернизации и актуализации. Это наш долгосрочный фокус", – подчеркнул Балаж Уйвари.

Таким образом, основной вектор экономического партнерства Украины и ЕС смещается в сторону углубленной интеграции через механизмы УВССТ (соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли). Ожидается, что это позволит украинским компаниям и в дальнейшем реализовывать свою продукцию на рынках ЕС без значительных ограничений, что критически важно в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, польские производители цемента просят у Европейской комиссии ограничить импорт цемента из Украины. Для этого они предлагают ввести квоты на ввоз этого строительного материала, а также пошлины для всех поставщиков из-за пределов Евросоюза.

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