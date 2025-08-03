Украинцы жалуются на масштабный сбой в Дії: какие причины и что нужно знать

В приложении Дія произошел масштабный сбой, пользователи не могут войти в систему. Во время авторизации появляется ошибка, что затрудняет доступ к цифровым документам. Пользователей просят обновить приложение, ведь ночью модернизировали сертификаты безопасности.

Видео дня

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. При входе в приложение на экране сразу появляется надпись "К сожалению, произошла ошибка", а пользователи в социальных сетях начали массово жаловаться на невозможность открыть документы.

3 августа, утром пользователи по всей Украине начали массово сообщать о сбоях в работе приложения Дія. В частности, многие не смогли войти в приложение или столкнулись с ошибками при попытке авторизации.

По словам пользователей, у кого-то не работает только лента, у других приложение вообще не открывается. Некоторые отмечают, что после нескольких попыток удалось войти. Другие советуют обновить приложение, якобы это помогло решить проблему.

По словам Федорова, команда Дія обновила сертификаты шифрования SSL. "Мы делаем это регулярно, ведь Дія должна быть не только удобной, но и безопасной. Обновите приложение через Play Market или Apple Store и пользуйтесь цифровыми документами и услугами", – отметил он. OBOZ.UA проверил и подтверждает, что после обновления Дія действительно начала работать корректно.

Как обновить приложение

Чтобы обновить Дію, откройте магазин приложений на своем устройстве (App Store для iOS или Google Play Маркет для Android), найдите приложение и нажмите кнопку "Обновить". Если обновления автоматические, убедитесь, что они включены в настройках вашего устройства.

Инструкция для Android

откройте Google Play Маркет;

нажмите на иконку меню (три линии) в верхнем левом углу;

выберите "Мои приложения и игры";

найдите приложение Дія в списке;

если доступно обновление, нажмите кнопку "Обновить".

Инструкция для iOS

откройте App Store;

нажмите на иконку "Обновление" в нижнем меню;

найдите приложение Дія в списке;

если доступно обновление, нажмите кнопку "Обновить".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев освободили от необходимости создавать отдельные карты под различные типы социальных выплат – благодаря запуску единой Дія.Картки, которую они могут оформить в своем банке. Это должно упростить процессы и начисления, и использования помощи от государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!