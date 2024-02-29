В "Большой семерке" идут споры из-за российских денег: стало известно, кто выступает против

Министр финансов Франции Бруно Ле Мер в среду публично обжаловал мнение США от министра финансов Джанет Йеллен, что было бы законно монетизировать около $300 млрд замороженных российских активов. В настоящее время тема выявляет глубокие разногласия между странами G7.

Ле Мер, выступая после встречи финансовых чиновников G7, отверг позицию США и сказал, что Франция убеждена, что в международном праве нет достаточного основания для продолжения, и нужна дальнейшая работа. Об этом говорится в материале Reuters.

Он добавил, что любые такие шаги должны быть полностью подкреплены международным правом и требовать поддержки всех членов G20 основных экономик, включающих Россию, Китай и другие страны, критиковавшие Соединенные Штаты. Чиновники G7 уже год пытаются договориться о том, что делать с российскими суверенными активами, обездвиженными после вторжения РФ в Украину. Лидеры G7 попросили о возможных решениях до июня.

Их дебаты на этой неделе в кулуарах встречи министров финансов из основных мировых экономик G20 в Сан-Паулу показали, что все еще достаточно большое расстояние до принятия решения.

"Это не обязательно конфронтация. Мы продолжаем закулисные дискуссии по поводу общей цели, которая заключается в поиске мер, согласующихся с международным правом", — сказал журналистам вице-министр финансов Японии по международным делам Масато Канда после встречи министров G7.

Еллен заявила, что существует "сильный международный юридический, экономический и моральный аргумент" для получения стоимости из российских активов, либо изымая их прямо, либо используя их как залог, и "теория контрмер" оправдывает такие действия в соответствии с международным правом. Она ссылалась на настоятельную необходимость помочь Украине после военных неудач в ее двухлетнем сражении против России.

Ле Мер, спрашиваемый конкретно о теории контрмер, сказал, что не согласен. "Мы не считаем, что этой правовой основы достаточно. Эта правовая основа должна быть принята не только европейскими странами, не только странами G7, но и всеми государствами-членами мирового сообщества, и я имею в виду всеми государствами-членами G20. Мы не должны добавлять никакое разделение между странами G20", – сказал он.

Как сообщал ранее OBOZ.UА, новые санкции США против РФ грозят поставкам российской нефти в Индию, являющуюся главным покупателем этого сырья в России. Речь идет об ограничениях, которые Штаты приурочили ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, а также смерти Алексея Навального.

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