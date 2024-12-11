Вероятный будущий канцлер Германии Мерц выдвинул для дипломатического урегулирования войны в Украине Германию (самовыдвижение), Великобританию, Францию и Польшу — имея в виду координацию с США; президент Украины добавил к списку Данию; Польша — как будущая председательница в Евросоюзе — выдвинулась ещё и самостоятельно (Туск); а Венгрия (Орбан) просто регулярно общается по поводу этой войны с путиным и Трампом, то есть является самовыдвиженкой по факту и так же по факту выдвиженкой Соединённых Штатов, которые, кроме того, выдвинули КНР, не особо у самого Китая спрашивая; причём всё это — не считая Турции, где Эрдоган всегда готов.

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Однако же: "много званых, да мало избранных" (Мф 22:14). Ведь совершенно понятно, что на самом деле есть только 2 посредника, которые на что-то способны, — США и КНР, персонифицированно — Трамп и Си.

Ещё летом почти две трети опрошенных считали у нас именно Китай фактором, который может действительно подтолкнуть россию к реальным переговорам, и нет оснований считать, что этот удельный вес существенно изменился: в КНР всё стабильно.

А вот в Соединённых Штатах изменения произошли существенные, и соответственно изменилось украинское общественное мнение.

Трампу, против которого, казалось, была почти вся Украина, согласно последнему опросу доверяют у нас уже 44,6 процента — гораздо больше, чем во всех европейских странах, где был аналогичный опрос.

Для сравнения: во Франции этот показатель составляет только 16%, в Великобритании — 30% и даже в Венгрии — лишь 37%!

Так что в отношении ожиданий от Трампа и доверия к нему мы неожиданно оказались впереди Европы всей.

Причина — банальна: А У НАС ВЫХОДА ДРУГОГО НЕТ!

Sic transit gloria mundi (так проходит земная слава) — говорит латынь, видимо, о Байдене, Харрис и вообще Демократической партии США. Си трампит…