В банках прогнозируется изменение курса доллара: украинцам рассказали, чего ожидать

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Пот прогнозам, на текущей рабочей неделе (заканчивается 25 октября) его стоимость будет находиться в пределах от 40,8 до 41,7 грн. Вечером же 22 октября банки покупают валюту в среднем по 41,15 грн, а продают по 41,6 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке, и рост в продаже.

Видео дня

О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: в обменниках ожидается такая же ситуация.

Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 41,05 до 41,65 грн. Вечером же 22 октября в обменных пунктах доллар стоит в среднем:

41,07 грн в покупке;

41,53 грн в продаже.

В целом же, отметил он, первая половина последней декады октября на валютном рынке Украины "пройдет под знаком окончания расчетов бизнеса с бюджетом и приближающейся отчетной даты".

Причем, подчеркивается, представителям практически всех секторов экономики "придется перегруппировать свои финансовые ресурсы" – чтобы обеспечивать гривней выросшие бюджетные платежи. Причина же этого – ожидаемое вступление в силу ресурсного законопроекта, повышающего налоги задним числом, с 1 октября.

"Кроме того, с 11 октября сразу на 121 млрд грн повысились нормативы резервирования для банков, что также увеличило потребности самих финучреждений в гривне. В результате можно говорить о некотором дефиците гривневых ресурсов, который подстрахует нацвалюту на всех сегментах финансового рынка, в том числе и на валютном", – констатировал аналитик.

Чего ожидать от курса через несколько месяцев

В то же время украинский бизнес ожидает, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. При этом в проекте бюджета на следующий год курс предусмотрен на уровне 45 грн. Т.е. у бизнеса ожидания более позитивные. Как отметили в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), такой прогноз сделан "с учетом среднего курса валюты в бюджете 2025 года".

В то же время, напомним: компании используют прогнозы курса для планирования бюджетов. А также:

инвестиций;

экспортно-импортных операций.

При этом изменение курса может повлиять на прибыльность бизнеса, особенно для экспортеров.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Нацбанке позитивно оценивают отказ от фиксированного курса доллара в октябре 2023 года. При этом там отмечают: осуществить это можно было даже раньше, однако в регуляторе решили быть осторожными. Вместе с тем там отказались прогнозировать, каким будет курс в будущем, напомнив, что регулятор отвечает за реализацию определенной курсовой политики, а не за прогнозы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!