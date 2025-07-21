В банках "отказались" от старого курса: сколько теперь стоит доллар
За выходные в украинских банках заметно подешевел наличный доллар. В полдень понедельника 21 июля они определили его курс в средние 41,5/42 грн (покупка/продажа), что на 8 коп. дешевле в покупке и на 9 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 17 июля.
В целом же, крупные учреждения продают доллар по 41,9-42,2 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,9 грн;
- Райффайзен Банк – 41,91 грн;
- ПУМБ – 42,1 грн;
- Сенс Банк – 42,05 грн;
- Укрсиббанк – 42,05 грн;
- Таскомбанк – 42,08 грн;
- абанк – 42,2 грн;
- Прокредит Банк – 42,05 грн.
Покупают же они его по 41,3-41,63 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,3 грн;
- Райффайзен Банк – 41,63 грн;
- ПУМБ – 41,5 грн;
- Сенс Банк – 41,55 грн;
- Укрсиббанк – 41,5 грн;
- Таскомбанк – 41,5 грн;
- абанк – 41,5 грн;
- Прокредит Банк – 41,45 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Переписали курс и в обменниках. Там его выставили на среднем уровне 41,3/41,85 грн (покупка/продажа). Это:
- на 2 коп. ниже в покупке;
- на 1 коп. в продаже.
Что будет с курсом доллара в ближайшие дни
В то же время, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменение наличного курса доллара. По его прогнозу, на текущей неделе (21-27 июля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,2 грн.
При этом подчеркивается: курсовые отклонения будут находиться в пределах 1-1,5% в неделю. А разница между курсами купли и продажи составит до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменниках.
"Курс доллара, которая является основной иностранной валютой в Украине, будет на ожидаемо стабильном уровне. Основные курсовые изменения американской валюты, скорее всего, не перейдут отметку в 42 грн", – объяснил сложившуюся на рынке ситуацию банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, обменники не имеют права менять курс доллара в зависимости от года выпуска – банкноты, к примеру, и 1996-го, и 2013 года должны принимать по одинаковой стоимости. Если же обменник использует разные курсы, то действует вопреки законодательству. За что должен быть наказан.
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