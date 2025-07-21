В банках "отказались" от старого курса: сколько теперь стоит доллар

За выходные в украинских банках заметно подешевел наличный доллар. В полдень понедельника 21 июля они определили его курс в средние 41,5/42 грн (покупка/продажа), что на 8 коп. дешевле в покупке и на 9 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 17 июля.

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В целом же, крупные учреждения продают доллар по 41,9-42,2 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,91 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Сенс Банк – 42,05 грн;

Укрсиббанк – 42,05 грн;

Таскомбанк – 42,08 грн;

абанк – 42,2 грн;

Прокредит Банк – 42,05 грн.

Покупают же они его по 41,3-41,63 грн. Так:

ПриватБанк – 41,3 грн;

Райффайзен Банк – 41,63 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,5 грн;

Таскомбанк – 41,5 грн;

абанк – 41,5 грн;

Прокредит Банк – 41,45 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс и в обменниках. Там его выставили на среднем уровне 41,3/41,85 грн (покупка/продажа). Это:

на 2 коп. ниже в покупке;

на 1 коп. в продаже.

Что будет с курсом доллара в ближайшие дни

В то же время, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменение наличного курса доллара. По его прогнозу, на текущей неделе (21-27 июля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,2 грн.

При этом подчеркивается: курсовые отклонения будут находиться в пределах 1-1,5% в неделю. А разница между курсами купли и продажи составит до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменниках.

"Курс доллара, которая является основной иностранной валютой в Украине, будет на ожидаемо стабильном уровне. Основные курсовые изменения американской валюты, скорее всего, не перейдут отметку в 42 грн", – объяснил сложившуюся на рынке ситуацию банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, обменники не имеют права менять курс доллара в зависимости от года выпуска – банкноты, к примеру, и 1996-го, и 2013 года должны принимать по одинаковой стоимости. Если же обменник использует разные курсы, то действует вопреки законодательству. За что должен быть наказан.

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