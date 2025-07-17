Украинские банки готовятся менять курс доллара: сколько будет стоить с валюта через несколько дней

В украинских банках ожидается заметное изменение наличного курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (21-27 июля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,2 грн. В то же время вечером 17 июля там покупали ее в среднем по 41,58 грн, а продавали по 42,09 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы прогнозируются в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,6-42,2 грн. Вечером же 17 июля стоимость доллара там определили в средние 41,32/41,86 грн (покупка/продажа).

При этом подчеркивается: курсовые отклонения будут находиться в пределах 1-1,5% в неделю. А разница между курсами купли и продажи составит до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменниках.

"Курс доллара, которая является основной иностранной валютой в Украине, будет на ожидаемо стабильном уровне. Основные курсовые изменения американской валюты, скорее всего, не перейдут отметку в 42 грн", – объяснил сложившуюся на рынке ситуацию банкир.

В то же время, напомнил он, в Украине действует режим "управляемой гибкости". Которые позволяет Нацбанку "избегать неконтролируемых процессов".

"Следовательно, на рынке ожидаются умеренные колебания курса американской валюты. А все изменения будут минимальными", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, обменники не имеют права менять курс доллара в зависимости от года выпуска – банкноты, к примеру, и 1996-го, и 2013 года должны принимать по одинаковой стоимости. Если же обменник использует разные курсы, то действует вопреки законодательству. За что должен быть наказан.

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