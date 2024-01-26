В банках и обменниках пересчитали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

Украинские банки и обменники подкорректировали наличный курс доллара. Так, утром 26 января банки покупают валюту в среднем по 37,6 грн, а продают по 38,25 грн. Это на 5 коп. дороже в продаже, чем днем ранее, но осталось на том же уровне в покупке.

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В целом крупные учреждения покупают валюту по 37,15-37,6 грн. Так:

ПриватБанк – 37,5 грн;

Ощадбанк – 37,6 грн;

Укрэксимбанк – 37,55 грн;

Укргазбанк – 37,55 грн;

ПУМБ – 37,6 грн;

Сенс Банк – 37,7 грн;

Укрсиббанк – 37,5 грн;

Универсал Банк – 37,15 грн;

OTP Bank – 37,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 37,5 грн.

Продают же они ее по 38,1-38,25 грн. Так:

ПриватБанк – 38,1 грн;

Ощадбанк – 38,2 грн;

Укрэксимбанк – 38,25 грн;

Укргазбанк – 38,2 грн;

ПУМБ – 38,2 грн;

Сенс Банк – 38,15 грн;

Укрсиббанк – 38,2 грн;

Универсал Банк – 38,25 грн;

OTP Bank – 38,25 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,2 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Какой курс выставили в обменниках

Небольшие изменения произошли и в обменниках. Утром 26 января там определили курс доллара в средние 38,2/38,3 грн (покупка/продажа). Что:

на 2 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

осталось на прежнем уровне в продаже.

НБУ повысил курс

В то же время, Нацбанк повысил официальный курс доллара. На 26 января он определили его в 37,58 грн, что:

на 6 коп. выше предыдущего;

однако не дотягивает сразу 64 коп. до исторического курса, зафиксированного 10 января – тогда он составил 38,22 грн.

Что будет дальше

В то же время, по словам начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, в феврале в Украине ожидается снижение курса наличного доллара. По прогнозу, в следующем месяце он будет находится в пределах коридора купли и продажи от 37,5 до 39,5 грн.

"По всем признакам, в отличие от конца декабря и первой декады января, в феврале ситуация на валютном рынке будет более спокойной и уравновешенной. Особых "технических" изменений на межбанке не произойдет: стоит ожидать частые разновекторные, но не угрожающие курсовые изменения. Текущие колебания будут в пределах 0,2 грн. Разница между спросом и предложением упрется в максимальные пределы – 0,1 грн", – рассказал банкир.

Вместе с тем, признал он, в зависимости от текущих обстоятельств, курсы продаж на наличном рынке будут существенно разными. Так:

в банках они будут выше курса покупки до 0,6 грн;

"в обменных пунктах эта разница может время от времени достигать 1 грн и более".

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ.

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