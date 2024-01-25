В банках готовятся переписывать курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в феврале
В феврале в Украине ожидается снижение курса наличного доллара. По прогнозу банковского сектора, в следующем месяце он будет находится в пределах коридора купли и продажи от 37,5 до 39,5 грн. Вечером же 25 января банки покупают доллар в среднем по 37,6 грн, а продают по 38,2 грн.
О возможных изменениях рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил, исходя из экономических факторов, можно предположить, что:
- "ни один неизлечимый недуг рынку не будет угрожать";
- ситуация будет весьма прогнозируемой.
"По всем признакам, в отличие от конца декабря и первой декады января, в феврале ситуация на валютном рынке будет более спокойной и уравновешенной. Особых "технических" изменений на межбанке не произойдет: стоит ожидать частые разновекторные, но не угрожающие курсовые изменения. Текущие колебания будут в пределах 0,2 грн. Разница между спросом и предложением упрется в максимальные пределы – 0,1 грн", – рассказал банкир.
При этом он подчеркнул: такая ситуация на рынке станет следствием действия ряда факторов. В частности:
- вероятным ослабление информационного давления, связанного с военными и политическими событиями;
- ожиданием принятия решений партнерами Украины о предоставлении ей средств;
- вероятным решением проблемы периодического блокирования западных границ;
- продолжением реализации Нацбанком курса валютной гибкости.
"Кроме того, важным для валютного рынка будет и то, что наличный рынок будет подстраиваться под ситуацию на межбанке, а разница между безналичным и наличным курсами вероятнее всего не превысит 0,5-1 грн. При этом курсы покупки на наличном рынке будут конкурировать между собой: например, разница между курсами покупки в банках и обменных пунктах будет достаточно незначительной – на уровне 0,1-0,2 грн", – отметил Лесовой.
В то же время, признал он, в зависимости от текущих обстоятельств, курсы продаж на наличном рынке будут существенно разными. Так:
- в банках они будут выше курса покупки до 0,6 грн;
- "в обменных пунктах эта разница может время от времени достигать 1 грн и более".
НБУ повысил официальный курс
В то же время, Нацбанк повысил официальный курс доллара. На 26 января он определили его в 37,58 грн, что:
- на 6 коп. выше текущего;
- однако не дотягивает сразу 64 коп. до исторического курса, зафиксированного 10 января – тогда он составил 38,22 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ.
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