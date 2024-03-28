В банках готовятся переписывать курс: украинцам рассказали, что будет с долларом через несколько дней

В апреле банковский сектор ожидает заметного изменения курса наличного доллара. Причем неоднородного: удешевления в покупке и удорожания в продаже. По прогнозу, стоимость валюты будет находится в рамках 39-40 грн. Вечером же 28 марта банки выставили курс на среднем уровне 39,05/39,5 грн (покупка/продажа). Обменники – 39,09/39,46 грн.

О грядущих изменения OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По его словам, ежедневные курсовые изменения составят:

до 30-50 коп. в банках;

до 50 коп. – в обменниках.

"Ожидается, что разница между курсами купли и продаж будет на уровне марта. А это до 50–60 коп. в банках, до 0,6-1 грн в обменных пунктах", – говорится в сообщении.

Какой будет ситуация на рынке

В целом же, отметил Лесовой, в апреле на валютном рынке не стоит ожидать каких-либо существенных изменений. По его словам, рынок будет развиваться:

"согласно экономическим и военным условиям";

под пристальным наблюдением НБУ.

"Любые валютные изменения не будут представлять угрозу в глобальном смысле. Ежедневные курсовые колебания станут уже привычным выразителем состояния "меняющейся стабильности", – резюмировал банкир.

Что будет с долларом до конца 2024 года

В свою очередь, Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings с главным офисом в Нью-Йорке ожидает, что к концу 2024 года в Украине курс доллара вырастет до 41,02 грн. Однако волноваться не стоит – ведь согласно прогнозу агентства, по базовому сценарию развития дальнейших событий, правительство Украины и НБУ "сохранят свой административный потенциал". Причем даже "перед лицом серьезных военных угроз".

Кроме того, подчеркивается, в среднесрочной перспективе экономика Украины вырастет в среднем примерно на 4-5%. Однако только "при отсутствии значительной эскалации войны".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Национальном банке рассматривают возможность привязки курса гривни к евро вместо доллара. Причина – рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евро.

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