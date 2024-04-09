"Не ужас, а математика": Украине грозит дефицит в 600 млрд грн, – нардеп

В 2025 году Украина может столкнуться с дефицитом внешнего финансирования на уровне не менее 400-600 млрд гривен. Поэтому у власти осталось менее девяти месяцев для того, чтобы закрыть эту финансовую прореху.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"). Он подчеркнул, что это "не ужас, а простая математика": только по самым оптимистичным подсчетам, в следующем году Украине будет не хватать 10-15 млрд долларов (400-600 млрд грн) внешнего финансирования.

"У нас есть только время до 2025 года успеть найти собственные ресурсы закрыть эту пропасть. Практически все силы и идеи, которые не идут конкретно на войну, обязаны идти на то, чтоб отыскать внутренние ресурсы такого размера. И вот пока, через 3,5 месяца года, мы для достижения этой цели сделали ровно ничего. Просто ноль", – отметил нардеп.

По мнению Железняка, Украине необходимо навести порядок в Бюро экономической безопасности (БЭБ) и на таможне, решить вопрос контрабанды сигарет и топлива, поднять акциз на алкоголь. Также политик выделил проблему игорного бизнеса.

К уже принятым позитивным законодательным инициативам депутат отнес закон о корпоративном управлении. Напомним, это было одним из требований США для продления финансовой помощи от Вашингтона.

Ситуацию с БЭБ Железняк объяснил существованием трех категорий чиновников:

тех, кто ворует и обманывает президента Владимира Зеленского, перекладывая ответственность на США;

тех, кто по команде пишет законопроекты, которые заранее не будут приняты Верховной Радой;

тех, кто безмолвно выполняет приказы первых в версии вторых.

"Вместо того чтобы сделать правильно за месяц и закрыть дыры, мы этот круговорот позора растягиваем на полгода. И тем самым воруем сами у себя не только деньги, а время до 2025-го", – подчеркнул Ярослав Железняк.

Аналогичной он видит ситуацию на таможне, причем власти не предлагают вариантов решения проблемы. Кроме того, в Раду уже почти 3 месяца назад внесли проект закона о борьбе с нелегальным топливом, а законопроект о зерне лежит уже более полугода.

"Самое отвратительное все в том, что наступит середина сентября, нужно будет вносить бюджет 2025-го и все эти персонажи так же пафосно и с искусственно грустными выражениями будут рассказывать, что как-то неожиданно есть проблема с бюджетом и надо делать секвестр и сокращать (в том числе cоциальные) расходы. Забывая, о своей роли и бездействии весь год, умноженной на тупую самоцензуру", – резюмировал политик.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в бюджетном запросе президента США на 2025-й финансовый год предусмотрено 1,5 миллиарда долларов на противодействие агрессии Кремля, из них 482 миллиона долларов – для Украины. Среди прочего эта будущая помощь от США обеспечит прогресс в реформах, необходимых для вступления Украины в ЕС.

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