Какие условие и сроки выдвинули Украине партнеры: что и когда нужно менять

Украинские СМИ опубликовали рекомендации со списком реформ от США. Якобы их необходимо выполнить для того, чтобы продолжить получать помощь от Штатов. Американское посольство с такой формулировкой не согласно и предпочитает называть условия всего лишь "перечнем для обсуждения". Для сохранения международной поддержки и перспектив членства в ЕС, НАТО Украине предстоит провести большую домашнюю работу. И речь идет не только о борьбе с коррупцией и укреплением институтов. Реформировать необходимо большинство сфер.

О том, что международные партнеры ждут от Украины и какие сроки установлены, читайте в материале OBOZREVATEL.

Старые-новые условия: что должна выполнить Украина и какие сроки установлены

Требования (они же рекомендации) от США – не новость. Похожие реформы Украина обязалась выполнить в рамках меморандума о сотрудничестве с МВФ, макрофинансовой помощи от ЕС. Международные доноры и кредиторы в течение многих лет настаивают на необходимости реализовать антикоррупционную реформу, либерализовать рынки, имплементировать международное законодательство. Вот только далеко не все новшества работают так, как предполагали кредиторы. Создание новых антикоррупционных ведомств не положило конец коррупции. Но партнеры не перестают пытаться победить украинское взяточничество, создавая и совершенствуя институции.

Видео дня

Выполнение меморандума с МВФ – условия для получения кредитного транша, своим условия для предоставления помощи выдвигают и США. Так, среди требований Штатов:

Какие требования обязана выполнить Украина согласно меморандуму с МВФ

Всего в меморандуме есть 23 структурных маяка. И 21 из них – Украина должна выполнить в этом году. Среди полностью выполненных условий: внесение изменений в бюджет на 2023-й, ограничение внесение спонтанных изменений в закон о бюджете, подготовка плана действий в рамках Национальной стратегии доходов, ограничение на предоставление госгарантий, увеличение прозрачности и подотчетности спецсчетов и их консолидации и т.д. Частично выполнили условия касательно ОГТСУ, с опозданием возобновили декларации для чиновников, с задержкой подготовили бюджетную декларацию.

Что и когда должна выполнить Украина:

подготовить налоговую и таможню к будущим реформам (разработать план действий) – конец октября 2023-го;

привязать реестр деклараций к другим базам данных и реестров – конец октября 2023-го;

назначить Набсовет ОГТСУ – конец октября 2023-го;

пересмотреть процедуру управления государственными инвестициями – конец декабря 2023-го;

утвердить нацстратегию доходов – до конца декабря 2023-го.

В следующем году, согласно меморандума, до марта нужно подготовить основы оздоровление банков, а до конца июня – ввести методологию оценки рисков для принятия решений о приоритетах наблюдательной деятельности.

"Вопросы у МВФ есть по четырем маякам. До конца года речь идет о миллиарде долларов, которые можем не получить, если не будут выполнены условия. Это ОГТС, возвращение проверок для всех, возвращение контроля PEP, декларации чиновников. Достаточно выполнить эти четыре маяка до конца года", – рассказывает OBOZREVATEL источник, приближенный к переговорному процессу.

Что требует (рекомендует) США

Помимо уже перечисленных "рекомендуемых" реформ, США также настаивают на введения в наблюдательные советы новых членов ("Укрэнерго" и "Нафтогаз"), завершить процесс корпоратизации "Энергоатома" и обрать набсовет, принять закон о корпоративном управлении, ввести набсовет в бывший "Укроборонпром".

Также США ожидают усиление Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), увеличить на 300 человек количество следователей НАБУ, раскрыть ведомости о роскрытии информации об активах и финансовой отчетности, обеспечить выбор нового главы НАПК, завершить перезапуск Высшего совета правосудия и т.д.

В перспективе одного года также среди условий есть "либерализация тарифов на природный газ и электроэнергию". "Либерализация цен – имеется в виду дать возможность повышать цены и вместе с тем балансировать рост цен субсидией. Да, мы к этому готовы. Мы уже разработали цифровой режим. Это позволит нам в автоматическом режиме тем, кто имеет право на субсидию, сообщить об этом проактивно. В бюджете на 2024 год предусмотрели 50 млрд грн на субсидии", – рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

Посольство США в Украине пояснило, что свой перечень реформ они предоставили для дальнейших консультаций с Украиной и ее партнерами. При этом выполнение этих реформ позволит стать членом ЕС. Формулировку "условия для предоставления помощи" США избегают. Однако, угроза прекратить финансировать дефицит украинского бюджета и предоставлять дешевые кредиты – чуть ли не главный стимул для украинской власти ускорить проведение реформ и решиться на непопулярные шаги.