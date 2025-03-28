Укрепление устойчивости: Шмигаль анонсировал новый транш от МВФ в размере 400 млн долларов

Украина в ближайшее время получит новый транш от Международного валютного фонда (МВФ). Речь идет о выплате нашему государству обещанных 400 миллионов долларов.

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Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль в пятницу, 28 марта, на своем канале в Telegram. Так, общая поддержка Госбюджета от учреждения составит 10 миллиардов долларов.

По словам премьер-министра, исполнительный совет МВФ завершил седьмой пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility – EFF). В результате успешного просмотра в ближайшее время Украина получит уже восьмой транш в размере около 400 мм долларов.

"Вместе с этим траншем поддержка Государственного бюджета Украины со стороны МВФ во время войны в рамках этой программы составит более 10 млрд долларов США. Благодарен Фонду за поддержку, способствующую укреплению нашей экономической устойчивости", – написал Шмигаль.

В министерстве финансов Украины отметили, что в МВФ отметили прогресс Украины в выполнении условий программы EFF по состоянию на конец декабря 2024 года. Ведомство уточнило, что государство выполнило все количественные критерии эффективности по состоянию на конец декабря, предварительные меры по этому пересмотру, а также большинство структурных маяков.

"По результату успешного пересмотра Украина получит транш объемом около 400 млн долларов США уже в ближайшее время. Поэтому общая сумма выплат по программе EFF будет составлять более 10,1 млрд долларов США. Благодарен Международному валютному фонду за поддержку и экспертизу, которая позволяет усиливать экономическую и финансовую устойчивость Украины. Вместе продолжаем работать над внедрением совместно определенных реформ", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Всего в Государственный бюджет Украины уже поступило семь траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 9,8 млрд долларов из запланированных 15,5 млрд долларов на период 2023-2027 годов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2025 год. Прогноз роста снизился на 0,5%, до 2-3% ВВП.

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