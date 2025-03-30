Украинцы со спецпенсиями массово судятся с ПФУ: из-за перерасчетов получают миллионы, а решение об ограничении выплат отменяют

Специальные пенсии с января 2025-го урезали. Выплаты все еще могут достигать десятков тысяч гривен, однако утвержденные коэффициенты должны ограничить возможность получать от ПФУ сотни тысяч гривен. Для введения такого ограничения соответствующие нормы прописали в законе о Государственном бюджете на 2025 год, а также 3 января 2025 года Кабмин принял постановление №1 – этот документ ввел понижающие коэффициенты.

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О том, кто и как отменяет ограничения и к чему это может привести, читайте в материале OBOZ.UA.

Прокуроры судятся за большие пенсии: из-за перерасчета задним числом получают миллионы

Специальные пенсионеры (прокуроры, некоторые чиновники, силовики, военные), начиная с 2014-го не защищавшие Украину, с января 2025-го получили урезанные пенсии. Речь идет только о той части пенсионеров, выплата которых больше 10 прожиточных минимумов (23 610 грн). При этом урезали ту часть, размер которой превышает 23610 грн (применяя специальные уменьшительные коэффициенты).

Пенсии ограничили 17,7 тыс. пенсионеров, при этом сотни из них уже обратились в суд с требованием возвратить полные суммы. На 27 марта в судебном реестре почти в 840 решениях упоминается постановление о введении коэффициентов. Большинство из этих решений – об отмене ограничений.

Бывший глава Днепропетровской областной прокуратуры Виктор Матвийчук 6 марта получил отказ отменить ограничение своей пенсии уже в апелляционной инстанции (Пятом апелляционном админсуде). Еще несколько лет назад (дело №540/663/21) он через суд добился повышения своей выплаты до 90% зарплаты прокурора – 95 346,72 грн.

Из-за решения правительства 21 января Матвийчук получил пенсию в 36030 грн. Благодаря коэффициентам его выплату "урезали" и бывший прокурор пошел в суд, чтобы возобновить выплату. Матвийчук требовал отменить ограничения, потому что это якобы нарушает решение суда, которым он добился увеличения пенсии до 95,3 тыс. грн. Именно из-за такой формулировки иска ему и было отказано.

Пятый апелляционный админсуд отметил: пенсия выплачивалась и начислялась в поновом размере, а применение коэффициентов – "новый спор, предмет которого не касается выполнения решения Херсонского окружного административного суда от 12 апреля 2021 по делу №540/663/21". Поэтому Матвийчук отказали.

После увольнения из прокуратуры и до мая 2023 Матвийчук был членом Высшего совета правосудия. Аналитико-адвокационный центр Фонд DEJURE в своей публикации об экспрокуроре отмечает : "на должности члена ВРП Виктор Матвийчук занимал типичную для других членов ВРП позицию, которая помогала большинству судей избегать ответственности. Поддержал отказ в отстранении Павла Вовка и других судей ОАСК, голосовал против Антикоррупционной стратегии и за то, что вызов членов ВРП на допрос в НАБУ это давление на ВРП".

В то же время бывшие коллеги Матвийчука, подавшие отдельные позывы против ПФУ из-за коэффициентов, суды выигрывали. К примеру, Днепропетровский окружной административный суд решением по делу 160/3024/25 от третьего марта 2025-го вернул пенсию бывшему заместителю прокурора Полтавской области Александру Озерянскому. В январе 2025 вместо привычных 72,3 тыс. грн ему заплатили всего 33,6 тыс. грн пенсии. Через суд он упразднил применение коэффициентов и восстановил полный размер выплаты.

Судебная практика свидетельствует: новые иски с требованием упразднить коэффициенты "служители Фемиды" удовлетворяют. А вот если пенсионер еще несколько лет назад получил решение о повышении своей пенсии и в рамках этого же дела (как Матвийчук) подает заявление об отмене коэффициентов, получает отказ с формулировкой "возник новый спор".

К примеру, бывший сотрудник Ровенской областной прокуратуры Владимир Ридченко 13 февраля 2025-го получил отказ в отмене коэффициентов от Ровенского окружного админсуда. Он заявил, что коэффициенты противоречат решению суда по делу 460/2819/21, но судья заявил, что это другой спор. По тому же делу 460/2819/21 Ридченко добился поднятия своей пенсии до 63 тыс. грн задним числом. В результате такого перерасчета ПФУ должно доплатить прокурору 1 млн 487 тыс. грн за прошлые годы, а также ежемесячно платить повышенную пенсию. Из-за коэффициентов ежемесячную выплату сократили до 32,7 тыс. грн с января 2025 года.

Изменения не коснутся судей

Около 7 тыс. специальных пенсионеров остались с выплатами более 23 600 грн и без всяких ограничений из-за наличия военного опыта. В первую очередь речь идет о военных, защищающих Украину от российской агрессии. Если эта категория лиц справедливо получает высокие выплаты и их сознательно оградили от ограничений постановлением правительства, то с судьями совсем другая ситуация.

"Служители Фемиды" через Конституционный суд защитили свое право получать неограниченные пенсии ("пожизненное содержание"). Сейчас самая большая выплата из Пенсионного фонда – 390 тыс. грн. Такую выплату получает бывший председатель Конституционного суда Наталья Шаптала.

Судьи – едва ли не самая привилегированная категория специальных пенсионеров. Они могут раньше выходить на пенсию, а их выплаты привязаны к зарплатам тех, кто работает на их должностях сейчас. Отметим, высокие профессиональные пенсии – распространенная практика, однако далеко не в каждой стране, как и в Украине, их платят из общего бюджета.

Если работодатели, даже если речь идет об органах государственной власти, хотят платить большие пенсии, вместе с тем они должны платить дополнительные взносы по зарплате. Обычные украинцы платят по зарплате 22% единого соцвзноса, в результате на пенсии они в лучшем случае могут рассчитывать на 30% от привычного заработка. Размер ЕСВ для судей не отличается, однако при этом размер их пенсии составляет 90% зарплаты.

Если бы вместе с большими пенсиями судьи платили более высокие взносы, это компенсировало бы дополнительные расходы ПФУ. Специальные пенсионеры не только получают высокие пенсии, но по-прежнему выходят на заслуженный отдых. За счет введения коэффициентов за год можно сэкономить около 1,3 млрд грн. В масштабах бюджета ПФУ это незначительная сумма. Однако это шаг в сторону построения справедливой системы распределения общего бюджета.