Украинцы переходят на безналичные операции на уровне с Западной Европой: к чему это приведет

Украинцы активно пользуются безналичными операциями, выполняя в среднем 90 транзакций с платежными картами и 41 кредитный перевод в течение полугода. Эта тенденция выходит за рамки стран Европы, превосходя такие страны как Франция и Германия. Такая тенденция способствует повышению финансовой прозрачности и созданию новых финансовых сервисов.

Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ). "Если сравнить эти показатели с аналогичными показателями европейских стран, можно утверждать, что безналичные расчеты в Украине достаточно развиты ", – говорится в сообщении.

По данным НБУ, украинцы в течение второго полугодия 2023 года провели более 5 млрд безналичных операций. Из них треть (1,7 млрд) – осуществлялась без использования платежных карт. В то же время, значительная часть средств перечислялась именно через кредитные переводы (57%) по сравнению с 43%, которые касались безналичных операций с использованием платежных карт.

Согласно выводам НБУ такая активность в безналичных операциях свидетельствует о значительном прогрессе украинского населения в использовании финансовых технологий, а также об общем повышении уровня финансовой грамотности. Кроме того, по словам представителей Национального банка, внедрение сиюминутных кредитных переводов может стать новым шагом вперед в развитии финансовых технологий в Украине.

Ввод этого инструмента может способствовать снижению расходов поставщиков платежных услуг и стоимости платежей для пользователей, что откроет новые возможности создания инновационных финансовых сервисов. "Пока мы разработали формулу, которая будет способствовать успешному внедрению мгновенных платежей, основу которой составляет обеспечение мгновенного выполнения платежных операций (от 2 до 10 секунд)", – отметил Поддерегин.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 14,5% до 13,5% – уже в шестой раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Регулятор рассчитывает, что такое ослабление монетарной политики не приведет к ощутимому понижению ставок по депозитам, проценты могут упасть, но гривневые вклады останутся выгодными для населения.

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