Украинцы могут получить новые 2000 грн: купюры ввели в обращение

В Украине 4 сентября ввели в обращение новую купюру в 2 000 гривен. Это самый большой номинал среди купюр в истории страны. Изображен же на ней Василий Стус – украинский поэт-шестидесятник, политзаключенный СССР, один из самых активных представителей украинского диссидентского движения и борец за независимость Украины в XX веке.

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Как объяснили ранее в Нацбанке, дата введения новой банкноты "выбрана неслучайно и имеет определенный символизм". Ведь:

Именно 4 сентября 1965 года во время премьеры фильма "Тени забытых предков" в киевском кинотеатре "Украина" Василий Стус вместе с Вячеславом Чорноволом и Иваном Дзюбой провел первый в СССР открытый публичный протест против массовых политических репрессий украинской интеллигенции.

А 4 сентября 1985 года Василий Стус погиб в заключении в лагере особого режима.

Зачем НБУ вводит купюру в 2 000 грн

В то же время, говорится в официальном разъяснении Нацбанка, появление купюры номиналом 2 000 грн является следствием изменений в экономике за последние семь лет. Ведь:

После введения банкноты 1 000 грн Украина пережила пандемию COVID-19 и полномасштабную войну.

За это время среднемесячная зарплата выросла примерно втрое, а цены – почти вдвое .

. При этом объем наличности в обращении превысил вдвое показатели 2019 года.

В таких условиях, отметили в НБУ, использование банкнот большего номинала делает наличные расчеты более удобными для населения и бизнеса. Также это помогает сократить расходы государства на печать, транспортировку, хранение и обработку банкнот.

Нужно ли специально менять деньги на новые купюры

По дизайну новая банкнота повторяет модифицированные банкноты гривни образца 2014-2019 годов. Однако по размеру и цвету она заметно отличается от банкнот других номиналов:

основной цвет – синий;

размер банкноты – 75 х 166 мм.

В то же время, после ее ввода специально обменивать деньги или обращаться в банки не нужно. Банкнота 2000 грн постепенно поступит в обращение через банки и банкоматы и будет использоваться наравне с другими номиналами

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

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