Украинцы массово возвращаются домой, на границе очереди: какие пункты пропуска лучше обходить

Украинцы массово возвращаются домой – только за 28 июня в Украину въехало на 10 тысяч человек больше, чем выехало. В июне на границе фиксируется стабильный рост пассажиропотока, наибольшая нагрузка сейчас на границе с Польшей, поэтому пограничники советуют мониторить очереди заранее и обходить эти пункты пропуска.

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Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире одного из телеканалов. По его словам, ситуация за последние дни существенно изменилась, если раньше большинство людей пересекали границу в направлении выезда из страны, то теперь все больше украинцев возвращаются домой.

28 июня стал знаковым днем – более 139 тысяч человек пересекли границу, и впервые за долгое время количество въехавших в Украину превысило количество выехавших, причем на 10 тысяч. По словам Демченко, это один из самых высоких показателей этого года.

Причины возвращения украинцев в Украину могут быть разными. Среди основных – окончание учебного года, желание провести лето с семьей, растущая уверенность в безопасности во многих регионах, а также постепенное исчерпание ресурсов для длительной жизни за рубежом. В некоторых случаях возвращение обусловлено вопросами документов, лечения, бизнеса или даже планами по окончательному возвращению на родину.

В ГПСУ уточняют, что около 85% всего пассажиропотока составляют именно граждане Украины. Наибольшая нагрузка наблюдается на пунктах пропуска на границе с Польшей ("Устилуг", "Ягодин", "Смильница", "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", "Грушев"). Именно это направление стабильно остается самым популярным как для выезда, так и для возвращения.

Андрей Демченко предостерег, что в условиях растущего потока пассажиров очереди могут быть значительными, особенно на польском направлении. Именно поэтому пограничники советуют заранее мониторить ситуацию на пунктах пропуска – для этого Западное региональное управление обновляет информацию каждые три часа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, власти Великобритании отказывают беженцам из Украины в предоставлении убежища на том основании, что возвращение на Родину является безопасным. И хотя система временных виз позволяет им находиться в стране в течение 18 месяцев, их будущее остается неопределенным.

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