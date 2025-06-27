Страна Европы массово отказывает украинцам в беженстве: какая причина

Власти Великобритании отказывают беженцам Украины в предоставлении убежища на том основании, что возвращение на Родину является безопасным. И хотя система временных виз позволяет им находиться в стране в течение 18 месяцев, их будущее остается неопределенным.

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Как сообщает The Guardian, украинцы постоянно обращаются к британским юристам из-за отклоненных заявок. Подавая апелляцию, они вынуждены несколько месяцев ожидать, находясь в подвешенном состоянии, поскольку некоторым из них некуда возвращаться, потому что российские войска разрушили их жилье.

Британский юрист Галина Семчак утверждает, что одной из тех, кому отказали, оказались мать-одиночка из Никополя, мужчина с проблемами зрения и отец ребенка, рожденного в Великобритании. В письмах-отказах им обычно заявляют, что риски, с которыми они сталкиваются, не соответствуют требованиям Конвенции о беженцах, поскольку они могут переехать в более безопасные части Украины, где могут получать помощь от государства или обратиться за помощью в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и местные благотворительные организации.

Это связано с январским обновлением рекомендаций Министерства внутренних дел Великобритании, согласно которым такие регионы, как Киев и западная Украина, теперь считаются "в целом безопасными". По словам Семчак, с появлением этих рекомендаций начали удовлетворять меньше заявлений о предоставлении убежища украинцам.

"С юридической точки зрения, эти решения вызывают глубокое беспокойство. Они не учитывают сложные реалии на местах и не учитывают содержательно индивидуальные обстоятельства, особенно учитывая статьи 3 и 8 Европейской конвенции по правам человека", – говорит юрист.

Также отказ в предоставлении убежища получил одессит Александр Збицкий. Он вместе с женой и 4-летним сыном переехал в Британию в 2022 году. По его словам, ребенок уже лучше разговаривает на английском, чем на украинском.

Всего, по данным британского МВД, с 2023 года украинцам одобрили 47 заявлений о предоставлении статуса беженца, и 724 – о гуманитарной защите. А за все время полномасштабного вторжения, страна приютила более 300 тыс. украинцев.

"Все заявления о предоставлении убежища и прав человека рассматриваются тщательно и индивидуально в соответствии с нашими международными обязательствами. Ни от кого, кто, как будет установлено, находится под угрозой серьезного вреда, не ожидается возвращения в Украину", – заявил представитель министерства.

Как сообщал OBOZ.UA, Швейцария планирует предоставлять статус защиты только украинским беженцам, которые в последний раз проживали в регионах, находящихся под оккупацией РФ или в зоне активных боевых действий. К таким регионам относятся Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Херсон, Сумы, Чернигов и Николаев.

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