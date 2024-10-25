Украинцы игнорируют объявления о работе: какой фактор стал решающим для вакансий

Украиноязычные вакансии начали получать больше отзывов, а общая украинизация рынка труда продолжает стремительно расти. Язык вакансии и резюме становится решающим фактором в привлечении кандидатов, что свидетельствует об усилении языкового сознания среди работодателей и соискателей.

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Об этом говорится в исследовании одного из сервисов по поиску работы. На сентябрь 2024 года на украинском языке было составлено 97% вакансий.

Это резкое увеличение по сравнению с 84% вакансий на украинском в октябре 2022 года и 95% в 2023-м. Только 1,5% вакансий остались русскоязычными – исторический минимум. В Ривненской области 99,9% вакансий были составлены на украинском, в большинстве других регионов – более 99%.

Несмотря на это, в каждом регионе все же остались вакансии на русском, больше всего их в Одесской области – 5,6%. В то же время дистанционные вакансии часто размещаются на английском языке – таких в сентябре 2024 года насчитывалось 14,2%, что обусловлено международными запросами на удаленную работу.

Крупные компании все чаще используют украинский язык в вакансиях, а ведущие деятельность в сфере государственного управления и обороны составляют вакансии на украинском почти полностью. Так, 99,6% вакансий в секторе обороны, 99,3% в государственных учреждениях и 98,2% в дизайне были составлены на украинском.

Среди небольших предприятий, напротив, еще можно встретить русскоязычные объявления, но даже в этих сегментах язык агрессора быстро теряет позиции. "Общая тенденция такова: чем больше компании, тем меньше они используют язык агрессора", – отмечают в исследовании.

Как показывает исследование, язык вакансии прямо влияет на количество отзывов: вакансии, составленные на украинском, получают на 17% больше отзывов, чем русскоязычные. Англоязычные объявления, особенно в сфере IT, пользуются наибольшей популярностью. Это связано с более высокими зарплатами и возможностью удаленной работы, которую предлагают международные компании. Таким образом, работа на украинском языке не только соответствует языковой политике государства, но и способствует лучшей коммуникации с соискателями, создавая преимущества для работодателей.

Среди тех, кто создает резюме, украинский также удерживает лидерство: в сентябре 2024 года 90,5% резюме были написаны на украинском. Для сравнения: в 2022-м таких резюме было всего 71%. На английском составлено 5,5% резюме, а на русском – 4%, что является историческим минимумом.

Молодежь особенно демонстрирует положительные тенденции в выборе украинского: 95,7% резюме лиц до 18 лет были созданы на государственном языке, в возрастной группе от 18 до 24 лет таких – 90,5%. Интересно, что среди лиц 55+ только 64,5% резюме написаны на украинском, и в этой группе 34% кандидатов до сих пор используют русский. Также женщины чаще создают резюме на украинском (87%), в то время как среди мужчин эта доля составляет 74% и они чаще пользуются русским.

В зависимости от отрасли выбор языка резюме также существенно отличается. Юристы и специалисты по страхованию являются лидерами по доле резюме на украинском – 92% таких документов написаны на государственном языке. В IT-сфере только 63% резюме были на украинском, что объясняется высоким уровнем использования английского языка (28%). Среди профессий, где часто встречается русский, есть водители, строители и топ-менеджеры – тут доля русскоязычных резюме достигает более 20%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за мобилизации в Украине возник дефицит мужчин на рынке труда, что открывает новые возможности для женщин и пенсионеров в рабочих профессиях. Повышение экономической привлекательности этих профессий поможет преодолеть дефицит кадров.

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