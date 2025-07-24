Украинцы хотят перейти на 4-дневную рабочую неделю: что об этом думает бизнес

В Украине большинство и работников, и предпринимателей поддерживают идею 4-дневной рабочей недели при сохранении 40 часов – 53% украинцев и 58% бизнеса высказались "за". При этом экономика еще остается в зоне пессимизма, но постепенно стабилизируется, что создает условия для гибких трудовых изменений.

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Об этом рассказал народный депутат из "Слуги народа", председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. А Торгово-промышленная палата Украины (ТППУ) провела опрос среди бизнесов.

"Недавно в Telegram проводил мини-опрос об отношении людей к идее 4-дневной рабочей недели при условии сохранения ее продолжительности в 40 часов. Тогда срез мнения подписчиков показал, что более половины опрошенных положительно воспринимает такую перспективу – 53% проголосовали "за", – написал Гетманцев.

Отмечается, что это свидетельствует о запросе общества на изменение формата труда. Украинцы, истощенные войной, воздушными тревогами и нестабильностью, ищут новых подходов к сохранению работоспособности без ущерба для здоровья.

ТПП Украины, в рамках исследования "Барометр бизнеса", провела отдельный опрос по идее 4-дневной рабочей недели. Результат – 58% предпринимателей поддерживают эту идею, еще 16% считают, что решение должно оставаться за самими компаниями. По словам Гетманцева, вместе это более 70% – серьезный сигнал, что бизнес готов к диалогу.

"Понятно, что это одна из тем, где диалог между государством, бизнесом и работниками является сверхважным", – подчеркивает Гетманцев. В заметке парламентарий приводит и мировую практику, где переход на 4 рабочих дня приводил к стабильному росту или сохранению производительности, улучшению эмоционального состояния работников, снижению выгорания и лучшим экономическим показателям компаний.

"Это не спринт, это марафон", – напоминает Гетманцев о том, что восстановление страны потребует долгосрочной выносливости от каждого. В июльском отчете Барометра бизнеса зафиксировано, что общий индекс предпринимательских ожиданий в Украине составил – 12,4 пункта, что все еще является отрицательным показателем. Однако динамика идет вверх, ведь по сравнению с июнем индекс улучшился на 1,5 пункта.

Наиболее позитивным оказался сектор строительства – единственный с +6,7. В торговле, услугах и производстве ожидания остаются негативными. Также экспортеры имеют еще более пессимистические настроения, индекс на уровне –14,5.

В то же время во всех группах предприятий от микро до крупных фиксируется постепенное ослабление пессимизма. Бизнес адаптируется, что может стать основой для решений в пользу более гибкой организации труда.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в первой половине 2025 года в Украине зарплаты на простых должностях – таких как кассир, грузчик или промоутер – превысили 25 тысяч гривен. Наибольший рост произошел в сфере торговли, строительства, логистики и среди работников без опыта.

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