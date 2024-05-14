Украинцы активно понесли деньги в банки: раскрыта рекордная статистика по депозитам

Депозиты в гривне к ВВП в Украине достигли максимума за последние 10 лет, что свидетельствует о значительном доверии населения и бизнеса к банковской системе, особенно в условиях войны. Однако необходимо активизировать кредитование реальной экономики, в частности, через принятие законопроекта о Национальном учреждении развития, которое может стать успешным институтом для послевоенного восстановления.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в Telegram. "Депозиты в гривне к ВВП сейчас на максимуме за последние 10 лет", – говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что это важный показатель стабильности и доверия к банковской системе Украины, особенно в условиях экономических вызовов и войны. Чтобы окончательно поставить точку в истории с сезонным сокращением депозитов в начале года Данило Гетманцев привел несколько показателей.

По итогам марта 2024 года банковские вклады в гривне возобновили рост, ставший очевидным в апреле. В частности, в апреле они выросли на 24,1 млрд. грн. (1,5%), а с начала года – на 29,8 млрд. грн. (1,8%). Депозиты в валюте также показали положительную динамику, увеличившись на 0,35 млрд. долларов или на 1,8% с начала года.

С начала войны (февраль 2022 – апрель 2024) банковские вклады в гривне выросли на 80%, что в денежном выражении составляет 739 млрд грн. Как доля ВВП, такие депозиты увеличились с 18,6% на конец 2021 года до 24,9% ВВП на конец 2023 года.

Данило Гетманцев отметил, что наблюдаемое почти ежегодно сезонное сокращение депозитной базы можно считать окончательно исчерпанным. Это подкрепляет доверие к банковской системе со стороны вкладчиков как среди населения, так и бизнеса. Банковская система остается сверхликвидной и устойчивой, что является важным фактором экономической стабильности страны.

Однако Гетманцев отмечает необходимость активизировать работу над направлением части свободной ликвидности на кредитование реальной экономики. Хотя кредитование возобновляется, этот процесс идет очень медленно. Для стимулирования его роста необходимо принять законопроект о Национальном учреждении развития. Это учреждение задумывается как украинский аналог немецкого KfW и имеет потенциал стать успешной историей послевоенного обновления Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, максимальные проценты по банковским депозитам в гривне к концу 2024 года не превысят 12-14% годовых, тогда как еще в мае максимальная ставка будет достигать 15%. Средние ставки будут вообще колебаться в пределах 10-11% в зависимости от типа вклада.

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