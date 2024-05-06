Банки в Украине серьезно пересмотрят ставки по депозитам: чего ждать до конца 2024 года

Максимальные проценты по банковским депозитам в гривне до конца 2024 года не превысят 12-14% годовых, тогда как ще в мае максимальная ставка будет достигать 15%. Средние ставки и вовсе будут колебаться в переделах 10-11% в зависимости от типа вклада.

Об этом OBOZ.UA рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев. "До конца года ожидается, что максимальная доходность по гривневым вкладам не превысит 13-14% годовых. При этом средние ставки в зависимости от срока размещения будут варьироваться от 10% до 11%", – поделился прогнозом банкир.

При этом он уверен: популярность депозитов не снизится даже при таких ставках. "Среди других механизмов получения пассивной прибыли вместе с удобством оформления они (гривневые депозиты. – Ред.) будут вне конкуренции", – отмечает специалист.

Замотаев считает, что постепенное снижение ставок по гривневым вкладам приведет к переформатированию этого сегмента. Так:

с одной стороны, экономическая ситуация побуждает банки развивать более длительные по времени депозитные продукты, сокращая ультракороткие программы;

с другой стороны, укрепляется доверие населения к банковской системе и национальной валюте в целом.

"Сегмент банковских депозитов постепенно приближается к плато, которое не является ни хорошим, ни плохим знаком: ведь безумных ставок больше нет, кроме того, происходит постепенное сокращение ультракоротких и наращивание более длительных во времени вкладов", – рассказал банкир.

Депозиты в мае-2024: чего ожидать от ставок

В мае, по словам Замотаева, максимальная ставка по депозитам опустится до 15%, средняя составит 12-12,5% годовых для вкладов со сроком от 3 до 6 мес. и 12% годовых для вкладов на срок от 9 мес. до 1 года. То есть ожидаемое снижение ставок за месяц составит в среднем 1%.

В то же время, по мнению Замотаева, снижение доходности по гривневым вкладам вряд ли существенно повлияет на их популярность. Дело в том, что в условиях низкой инфляции (3,2% в годовом измерении) чистый доход по гривневым вкладам, оформленным в течение апреля-мая, в зависимости от срока размещения средств может составить в среднем 6-7% годовых.

"Гривневые вклады по уровню доходности и чистой прибыли в среднем в 3 раза превышают валютные депозиты. Ведь оптимальная ставка по вкладам в долларах США не превышает 1,8% годовых, а вклады в евро позволят получить только 1,6-1,4% годовых", – объяснил специалист.

Как сообщал OBOZ.UA, изменения ставок ожидаются, т.к. Нацбанк снизил ставки по 3-месячным депозитным сертификатам с 17,5 до 16,5%. Именно на основе этих ставок преимущественно и формируется доходность гривневых вкладов.

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