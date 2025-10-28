Украинцев запугивают дефицитом лекарств: в Минздраве рассказали, что ждать на самом деле

После очередных российских ударов по складам с медициной в Украине граждан начали запугивать в социальных сетях и ряде медиа разговорами о возможном дефиците лекарств. Однако в Минздраве (Министерство здравоохранения) уверяют, что угрозы нет, поставки медикаментов уже восстановлены через резервные склады, а фармрынок работает стабильно.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Украины Эдем Адаманов. После российской атаки 25 октября, во время которой был уничтожен один из крупнейших медицинских складов Украины, в обществе начали распространяться слухи о возможном дефиците лекарств.

Речь идет о логистическом центре второго по величине фармдистрибьютора страны – компании, которая обеспечивала около 20% месячного запаса медикаментов по всей стране. Отмечается, что это уже второй удар по предприятию в этом году, в августе российская ракета также разрушила его склады.

Из-за этого многие украинцы забеспокоились, не останутся ли больницы, аптеки и пациенты без жизненно необходимых препаратов – от инсулина до обезболивающих. Однако в Минздраве заверили, что ситуация контролируемая, а угрозы массового дефицита нет.

Адаманов пояснил, что компания-дистрибьютор была готова к таким сценариям, ведь подобная атака уже случалась раньше. Следовательно, запускается резервный буферный склад, который перебирает на себя объемы разрушенного логистического центра. "Враг пытается нас ослабить, но ему это не удастся. Компания была готова, и сейчас уже работает резервный склад, поэтому дефицита не будет", – заверил Адаманов.

По его словам, другие крупные дистрибьюторы также подключились к перераспределению маршрутов, чтобы временно перекрыть те регионы, которые обслуживал поврежденный центр. Отмечается, что это позволит избежать остановки поставок и сохранить стабильность фармацевтического рынка.

В случаях разрушения складов или перебоев в поставках Минздрав формирует оперативный штаб, который координирует действия с Гослекслужбой и основными аптечными сетями. Ежедневно проводится мониторинг так называемой "дефектуры" – то есть отсутствия тех или иных препаратов в регионах.

"Если в каком-то городе фиксируют недостаток лекарств, мы сразу реагируем – перенастраиваем маршруты, привлекаем других дистрибьюторов, чтобы заполнить пробелы. Приоритетными остаются инсулины, онкопрепараты, обезболивающие и антибиотики", – уточнил заместитель министра.

Хотя могут наблюдаться кратковременные задержки отдельных позиций, никакого массового дефицита не будет. "Компании нужно около двух недель, чтобы полностью восстановить операционные процессы. Но уже сейчас маршруты поставок перенаправлены, и аптеки продолжают работать в штатном режиме", – отметил Адаманов.

Украина имеет мощную фармацевтическую отрасль, которая покрывает большинство внутренних потребностей. Для обеспечения рынка оригинальными или инновационными препаратами налажены стабильные поставки из Европейского Союза и США. В случае критических ситуаций стране помогают и международные гуманитарные организации, которые передают медикаменты для больниц и аптек.

"Мы имеем поддержку от многих фармацевтических компаний и гуманитарных структур, которые помогают закрывать критические потребности. Украина не останется без лекарств", – подчеркнул заместитель министра.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российская атака на Киев полностью уничтожила офис и складской комплекс фармдистрибьютора "Оптима-Фарм", нанеся ущерб более 100 миллионов долларов. Компания потеряла один из своих ключевых логистических центров, обеспечивавший поставки медикаментов в центральные регионы страны.

