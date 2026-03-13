Украинцев перестали выпускать в Венгрию: что происходит на границе

В пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией приостановлены пропускные операции. Причина – отсутствие электроснабжения.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Там отметили: остановка пропускных операций временная – она продлиться, пока будут осуществляться меры по восстановлена подача электроэнергии.

"Оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и выезд из Украины временно не осуществляется. Просим учесть эту информацию при планировании поездки за границу", – говорится в сообщении.

В целом же, отметим, актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска на всей границе Украины можно получить с помощью интерактивной карты Гостаможенной службы. Она находится по ссылке.

На границе со страной ЕС откроют новый пункт пропуска

В то же время, украинцам планируют упростить пересечение границы с Румынией. Уже летом на Закарпатье планируется открытие нового пункта пропуска для легковых авто "Белая Церковь – Сигету Мармацией". По данным Министерства развития общин и территорий, на первом этапе пропускная способность нового пункта пропуска составит до 700 автомобилей в сутки.

В свою очередь, глава Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий отметил: первыми через пункт пропуска "запустят" легковые автомобили (весом до 3,5 тонн).

"Учитывая погодные условия, темпы выполнения строительных работ, понимаем, что ориентировочно в середине июня сможем запустить движение", – рассказал он.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за ремонта моста до 3 апреля автомобильное движение через пропускной пункт "Солотвино – Сигету-Мармацией" ограничено в будни с 09:00 до 16:00. Пешеходное пересечение границы остается без изменений, а водителям советуют пользоваться альтернативными пунктами пропуска.

