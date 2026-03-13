Выехать из Украины будет проще: на границе со страной ЕС откроют новый пункт пропуска

Украинцам планируют упростить пересечение границы с Румынией, что облегчит въезд в Европейский Союз. Уже летом на Закарпатье планируется открытие нового пункта пропуска для легковых авто "Белая Церковь – Сигету Мармацией".

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины. Вопрос расширения сети пунктов пропуска обсуждался на встрече президенте Украины и Румынии, прошедшей в Бухаресте 12 марта.

Что известно о будущем пункте пропуска

" Белая Церковь – Сигету Мармацией " планируют открыть для легкого транспорта летом 2026 года.

" планируют открыть для легкого транспорта На первом этапе его пропускная способность составит до 700 автомобилей в сутки.

По словам главы Закарпатской ОГА Мирослава Билецкого, движение автомобилей через новый пункт пропуска могут запустить уже примерно через три месяца. Ранее планировалось открыть его до конца 2025 года.

"Учитывая погодные условия, темпы выполнения строительных работ, понимаем, что ориентировочно в середине июня сможем запустить движение автомобилей через пункт пересечения на базе временной инфраструктуры. Речь идет пока только о легковых автомобилях (весом до 3,5 тонн)", – отметил председатель ОГА.

На первом этапе пункт пропуска будет функционировать на базе временной инфраструктуры. Параллельно с этим будет продолжаться строительство пункта пересечения в соответствии с проектом – в частности, админкорпуса и других помещений.

Также на встрече в Румынии обсуждались и другие инфраструктурные проекты: реконструкция пункта пропуска "Порубное – Сирет", что позволит увеличить пропускную способность украинско-румынской границы на 300 грузовиков ежедневно, а также внедрение совместного таможенного и пограничного контроля и развитие новых транспортных маршрутов, в частности железнодорожных.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за ремонта моста до 3 апреля автомобильное движение через пропускной пункт "Солотвино – Сигету-Мармацией" ограничено в будни с 09:00 до 16:00. Пешеходное пересечение границы остается без изменений, а водителям советуют пользоваться альтернативными пунктами пропуска.

