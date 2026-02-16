Украинцам усложнили пересечение границы с Румынией: на каком из пунктов пропуска возникли ограничения

До 3 апреля 2026 года автомобильное движение через пропускной пункт "Солотвино – Сигету Мармацией" (Румыния) ограничено в будни с 09:00 до 16:00 из-за ремонта моста. Пешеходное пересечение границы остается без изменений, а водителям советуют пользоваться альтернативными пунктами пропуска.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. На украинско-румынской границе временно меняется режим движения транспорта.

До 3 апреля 2026 года будут действовать ограничения автомобильного сообщения через пункт пропуска "Солотвино – Сигету Мармацией". Причина – продолжение ремонтных работ на старинном мосту через реку Тиса, который является ключевым инфраструктурным объектом на этом участке границы.

Как сообщило министерство иностранных дел Румынии, с 16 февраля по 3 апреля 2026 года пункт пропуска будет работать с ограничением для автомобилей в дневное время. Речь идет о будних днях с понедельника по пятницу, с 09:00 до 16:00, в целом такие условия продлятся 47 дней.

В этот период движение транспортных средств через мост будет частично ограничено, что может вызвать очереди или необходимость менять маршрут. В обычное время через этот КПП ежесуточно пересекали границу около 450 автомобилей массой до 2,5 тонны и до 1000 граждан в обоих направлениях.

Важный нюанс для тех, кто путешествует без авто, что пешеходное сообщение через пункт пропуска будет оставаться открытым в штатном режиме. Граждане смогут пересекать границу пешком без временных ограничений, как и раньше.

Отмечается, что старинная конструкция нуждается в обновлении, чтобы соответствовать современным требованиям и выдерживать нагрузку как транспорта, так и пешеходов. При планировании поездок в этот период пограничники советуют заранее проверять маршрут и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска для пересечения украинско-румынской границы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с конца 2026 года украинцам для поездок в ЕС по безвизу придется оформлять онлайн-разрешение ETIAS и платить сбор около 20 евро с каждого человека, независимо от цели путешествия. Разрешение будет действовать до трех лет, но деньги не возвращаются, а любая ошибка в анкете или отказ будет означать повторную оплату.

