Штраф более 1000 гривен: водителям в Украине напомнили о важном требовании к авто

Хранение номерных знаков в надлежащем состоянии имеет решающее значение для соблюдения ПДД. Закрытый, загрязненный, не освещенный или отсутствующий номерной знак на автомобиле – это нарушение ПДД, штраф за это составляет 1190 гривен.

Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области. "Водители, напоминаем о необходимости обращать внимание на состояние номерных знаков ваших авто", – говорится в сообщении.

Согласно ПДД, запрещается управлять транспортным средством без номерного знака или с номерным знаком, не принадлежащим этому средству. Кроме этого, запрещается управлять с номерным знаком, что:

не отвечает требованиям стандартов;

закрепленный не в установленном для этого месте;

закрытым другими предметами;

с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию;

загрязненный, не позволяющий четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров;

перевернутый или неосвещенный;

с измененным размером, формой, обозначением или цветом;

совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.

Нарушение этих правил подлежит административной ответственности согласно статье 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях и может привести к наложению штрафа в размере 1190 гривен. "Будьте внимательны и ответственны: проверяйте и ухаживайте за своими номерными знаками, соблюдайте требования ПДД и избегайте административных штрафов", – напоминает патрульная полиция.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине после тонировки лобовое стекло машины должно пропускать не менее 75% света. Передние боковые стекла – 70%. Зеркальная тонировка совершенно запрещена. За нарушение грозит штраф 340 грн., а за повторное нарушение могут забрать права.

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