Украинцев будут штрафовать за затемненные стекла машин: какие требования действуют

В Украине после тонировки лобовое стекло машины должно пропускать не менее 75% света. Боковые стекла – 70%. Зеркальная тонировка вовсе запрещена. За нарушение грозит штраф в 340 грн, а за повторное нарушение могут забрать права.

Об этом говорится в пункте 31.4.6 ПДД. Так, запрещено использовать автомобиль, если установлены на стекло дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, и ухудшающие его прозрачность. На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут быть прикреплены прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме) зеркальных), светопропускание которых отвечает требованиям ГОСТ 5727-88".

Отметим, при этом в правилах есть ссылка на ГОСТ 5727-88, который гласит:

солнцезащитная пленка должна быть шириной не больше 14 см;

лобовое стекло должно пропускать не меньше 75% света;

боковые – 70%;

зеркальная тонировка запрещена вовсе.

Правила, в том числе, гарантируют, что водителя будет хорошо видно с улицы, в случае нарушения ПДД его можно будет опознать, кроме того, не будет проблем и с обзором для самого водителя.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2024 году необходимо заплатить налоги за свои машины. Под налогообложение попадают автомобили до 5 лет и стоимостью от 375 минимальных зарплат (около 2,7 млн грн). Размер налога составляет 25 тыс. грн.

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