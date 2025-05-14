Украинцам, жилье которых пострадало от боевых действий, готовят бесплатную передачу земли: что будут предусматривать новые нормы

В Украине поддержали законопроект, который позволяет бесплатно получить землю без торгов тем, чья недвижимость уничтожена в результате боевых действий. Новые нормы будут действовать во время военного положения и еще 5 лет после его завершения, упрощая восстановление прав на землю.

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Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. 13 мая Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №13174 голосами 254 депутатов .

Речь идет о введении возможности бесплатного получения земельных участков без проведения аукционов для граждан, которые потеряли свое жилье или другую недвижимость в результате войны. Документ, инициированный Павлом Фроловым и рядом парламентариев в рамках деятельности ВСК по вопросам защиты прав внутренне перемещенных лиц, предусматривает следующие ключевые изменения:

бесплатная передача в собственность или пользование земельных участков государственной или коммунальной формы собственности без земельных торгов;

это правило будет действовать на период военного положения и в течение 5 лет после его завершения;

если целевое назначение земельного участка не меняется , отменяется требование наличия градостроительной документации;

, закон решает ситуацию, когда разрушенный дом автоматически лишал людей права оформить земельный участок под ним.

По словам Шуляк, законопроект №13174 - это реакция государства на многочисленные запросы граждан, которые потеряли жилье, а вместе с ним и документы на землю. Ранее, чтобы восстановить право на земельный участок, надо было проходить сложную и бюрократизированную процедуру через земельные торги, что для многих пострадавших было нереальным в военное время. Теперь же предусматривается упрощенный и справедливый механизм восстановления прав на землю.

Этот документ - часть более широкого пакета законодательных изменений, принятых Верховной Радой, имеющих целью облегчить жизнь украинцам, которые понесли потери в результате российской агрессии. В частности:

законопроект №13155 предусматривает отмену начисления платы за ЖКУ в разрушенных многоквартирных домах;

в разрушенных многоквартирных домах; законопроект №13256 формирует правовую базу для Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления ;

; законопроект №13129 регламентирует выплаты семьям погибших военных, обеспечивая прозрачность и справедливость процедур.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине владельцев жилья, разрушенного или серьезно поврежденного в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, планируют временно освобождать от платы за коммунальные услуги и управление домом. Освобождение будет действовать на период военного положения и в течение года после его завершения, при условии подтверждения разрушения актами комиссионного обследования.

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