Украинцев освободят от оплаты за коммуналку: кто может на это рассчитывать и что нужно знать

В Украине владельцев жилья, разрушенного или серьезно поврежденного в результате боевых действий, террористических актов или диверсий временно освободят от уплаты за коммунальные услуги и управление домом. Освобождение будет действовать на период военного положения и в течение года после его завершения, при условии подтверждения разрушения актами комиссионного обследования.

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Об этом говорится в законопроекте №13155, который в целом 13 мая 2025 года приняла Верховная Рада Украины (ВРУ). Решение поддержали 271 народный депутат при минимально необходимых 226 голосах.

Основная цель законопроекта - освободить украинцев, чье жилье пострадало в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, от обязательств платить за услуги, которые фактически не предоставляются. Ведь многие квартиры, дома или отдельные помещения оказались полностью непригодными для проживания, однако счета на оплату "коммуналки" продолжают поступать.

Закон будет распространяться на владельцев отдельных квартир, нежилых помещений или мест общего пользования. Новые нормы предлагают, чтобы:

не начислялась плата за управление многоквартирным домом , если объект жилья поврежден или уничтожен;

, если объект жилья поврежден или уничтожен; освобождение действовало в течение всего военного положения и еще год после его завершения;

дата повреждения и дата восстановления жилья фиксировалась актами комиссионного обследования, что станет основанием для приостановления или восстановления начислений.

Также законопроектом предусмотрено, что жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) и объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) смогут самостоятельно принимать решение об изменении размера взносов или полное освобождение владельцев уничтоженного имущества от уплаты. Как объяснял один из авторов инициативы, депутат Павел Фролов ("Слуга народа") оплачивать услуги, которые не предоставляются из-за физического отсутствия жилья, является абсурдной нормой.

Учитывая отсутствие четкого законодательного регулирования, многие управляющие и ОСМД продолжали выставлять счета даже после потери имущества. Проект также предусматривает ряд изменений в действующие законы, которые помогут отрегулировать юридические аспекты в сфере управления имуществом, расчета компенсаций и учета потерь, связанных с разрушенными объектами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники обманывают украинцев, рассылая им фейковые платежки за коммунальные услуги. Такие документы практически невозможно отличить от оригинальных, но они содержат фейковые реквизиты для оплаты.

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