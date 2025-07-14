Украинцам выдают деньги на строительство жилья: что нужно для получения помощи

Украинцы, которые потеряли жилье из-за войны и имеют земельный участок, могут получить второй транш средств для строительства нового дома. Для этого нужно потратить 90% первого транша, загрузить документы и пройти проверку через приложение Дія.

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Об этом пишет Кабинет министров Украины. Сегодня государство не только компенсирует утраченное имущество, но и предоставляет средства на строительство нового дома.

С июля 2025 года стартовал второй этап этой программы – выплата второго транша на завершение строительства нового жилья. Второй транш могут получить граждане, которые:

имели частный дом, уничтоженный в результате боевых действий;

владеют зарегистрированным земельным участком под новое строительство;

выбрали именно денежную форму компенсации для возведения нового жилья.

Первые 475 заявителей уже получили средства первого транша на общую сумму более 606,9 млн грн. Чтобы получить второй транш, заявитель должен пройти несколько обязательных этапов:

подготовить проектную и сметную документацию , которую должен разработать сертифицированный специалист;

, которую должен разработать сертифицированный специалист; загрузить эти документы в Единую государственную электронную систему в сфере строительства;

начать строительные работы;

потратить не менее 90% средств, полученных в первом транше;

подать уведомление об изменении данных в сообщении о начале строительных работ – через ЦНАП или портал Дія;

в сообщении о начале строительных работ – через ЦНАП или портал Дія; подать уведомление о готовности к промежуточной верификации – также через приложение Дія в разделе "Восстановление – Выплата на строительство", здесь нужно добавить подтверждающие документы и фото хода строительства.

Местная комиссия проводит верификацию, проверяет предоставленные документы, фото и состояние строительства на месте. Только после этого принимается решение о выплате второго транша. Сейчас благодаря программе уже реализовано:

79,3 млрд грн уже выплачено за поврежденное жилье;

уже выплачено за поврежденное жилье; 28 млрд грн выдано в виде жилищных сертификатов за полностью уничтоженное имущество;

выдано в виде жилищных сертификатов за полностью уничтоженное имущество; 475 заявителей уже получили средства на новое строительство.

Государство поддерживает все формы компенсации: ремонт, покупку нового жилья или полноценное строительство с нуля. Кроме того, благодаря цифровым инструментам процесс подачи документов стал проще и прозрачнее, а решения принимаются оперативнее.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Министерство социальной политики Украины предложило увеличить выплаты при рождении ребенка до 50 тыс. грн единовременно. Сейчас такая выплата составляет 10 320 грн, то есть возможно повышение почти в 5 раз.

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