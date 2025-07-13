До 50 000 грн одним платежом: важную выплату в Украине захотели повысить в 5 раз

Министерство социальной политики Украины предложило увеличить выплаты при рождении ребенка до 50 тыс. грн единоразово. Сейчас такая выплата составляет в 10 320 грн, т.е. возможно повышение почти в 5 раз.

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Соответствующий проект закона пока находится на обсуждении. Как рассказала в интервью "Радио Свобода" первый заместитель министра соцполитики Дарина Марчак, если правительство поддержит этот законопроект, он будет подан в Верховную Раду. Минсоцполитики также ведет коммуникацию с Министерством финансов, чтобы предусмотреть средства на финансирование этих выплат.

"Мы бы хотели, чтобы этот закон уже вступил в силу с 1 января 2026 года. По крайней мере говорим с Министерством финансов о том, чтобы предусматривать средства на финансирование этого закона с 1 января 2026 года", – сказала Марчак.

Ежемесячная помощь тоже может вырасти в разы

Предлагается также поднять ежемесячный платеж с 1 до 12 месяца жизни ребенка. Хотя конкретная сумма еще согласовывается, Марчак отметила, что это будет кратное увеличение по сравнению с нынешними суммами.

"Я не хочу пока его анонсировать, но это кратное увеличение. То есть не 860 грн, а несколько тысяч гривен в месяц – по крайней мере для того, чтобы женщина, которая сидит дома, даже если муж работает и является кормильцем в семье, чувствовала, что имеет свои карманные деньги и не зависит полностью от мужа", – отметила Марчак.

Сколько платят сейчас

Сейчас общая помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Эта сумма выплачивается следующим образом:

10 320 гривен – единовременно.

– единовременно. 30 960 гривен – в течение трех лет, по 860 грн каждый месяц.

Ежемесячной суммы не хватает даже на пачку больших подгузников или же месячный запас смеси для малыша. Поэтому повышение выплат на детей обсуждается уже не впервые.

В 2024 году, к примеру, в Верховной Раде было зарегистрировано два депутатских законопроекта, целью которых было повышение размера выплат на ребенка:

Законопроект №11072 предполагает, что помощь на первого ребенка составит 150 размеров детского прожиточного минимума ( 385 тыс. грн ), на второго – 100 минимумов, а на третьего и каждого следующего ребенка – 50 минимумов. Сразу при рождении предлагается выплачивать сумму в 20-кратном размере минимума, а остальное – в течение трех лет равными частями.

), на второго – 100 минимумов, а на третьего и каждого следующего ребенка – 50 минимумов. Сразу при рождении предлагается выплачивать сумму в 20-кратном размере минимума, а остальное – в течение трех лет равными частями. Законопроект №12184 предусматривает, что помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка будет составлять сумму, равную 105 размерам прожиточного минимума на ребенка в возрасте до 6 лет (269 тыс. грн). Первая единовременная выплата – 25 минимумов, остальное – в течение трех лет.

Оба документа находятся в Верховной Раде на этапе "предоставлено для ознакомления". Что будет с новым правительственным документом, пока не известно.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство анонсировало новую выплату для семей с детьми, которые идут в первый класс – они смогут получить 5000 грн на подготовку ребенка к школе. Средства предназначены для детей, обучающихся офлайн, а получить их можно будет уже в 2025 году.

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