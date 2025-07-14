Украинцам ввели новые суммы и правила уплаты судебного сбора: что нужно знать

В Украине введены новые предельные суммы судебного сбора для физических лиц – не более 7 прожиточных минимумов за апелляцию и 10 за кассацию. Также граждане с низким доходом могут быть полностью освобождены от уплаты сбора, если его сумма превышает 5% их годового дохода.

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Об этом говорится в Законе № 4508-IX, который 14 июля 2025 года подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Закон имеет целью усилить социальную защиту граждан, сделать правосудие более доступным для украинцев с низкими доходами и повысить прозрачность процесса судебных расходов.

Новые предельные суммы судебного сбора

апелляционная жалоба:

общие дела – не более 7 прожиточных минимумов (на 2025 год это ориентировочно ≈ 21 000 грн);

(на 2025 год это ориентировочно ≈ 21 000 грн); дела социального характера (трудовые, семейные, жилищные) – не более 3 прожиточных минимумов (≈ 9000 грн).

(≈ 9000 грн). кассационная жалоба:

общие дела – до 10 прожиточных минимумов (≈ 30 000 грн);

(≈ 30 000 грн); социальные дела – до 5 прожиточных минимумов (≈ 15 000 грн).

Впервые введена предельная граница, которую не может превышать судебный сбор для простого гражданина. Это должно положить конец случаям, когда суммы сбора фактически блокировали доступ к правосудию из-за своей непомерности.

Закон также дает право на освобождение от уплаты судебного сбора, если сумма превышает 5% годового совокупного дохода лица. Например, если лицо за год официально заработало 120 000 грн, оно может быть освобождено от сбора, если его сумма превышает 6000 грн. Для этого нужно предоставить подтверждающие документы – справку о доходах и тому подобное.

В процессуальные кодексы также внесены изменения: суды смогут принимать отдельные решения, касающиеся исключительно распределения судебных расходов, без вызова сторон. Это позволит уменьшить количество заседаний, сэкономить время и ресурсы как суда, так и участников дел. Изменения внесены в:

Кодекс административного судопроизводства Украины;

Хозяйственный процессуальный кодекс Украины;

Гражданский процессуальный кодекс Украины;

Закон Украины "О судебном сборе".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, деньги украинцев находятся под "прицелом" налоговиков – в мае Государственная налоговая служба (ГНС) разослала около трех тысяч запросов с требованием объяснить происхождение средств. Что, впрочем, дало свои плоды – после этих сообщений несколько сотен "теневиков" стали вести собственные бизнесы легально и оформили ФЛП.

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