Как проверить ограничения на выезд за границу онлайн: в ГПСУ дали объяснения

Украинцы могут самостоятельно проверить, есть ли у них временные ограничения на выезд за границу. Сделать это можно в режиме реального времени с помощью онлайн-сервиса "Личный кабинет", который недавно запустила Государственная пограничная служба.

"Личный кабинет" работает на официальном сайте службы и позволяет получить информацию о наличии временных запретов на выезд за пределы Украины. Сервис работает круглосуточно и доступен с любого устройства. Об этом сообщили в ГПСУ.

Как проверить ограничения на выезд за границу

Проверить свой статус можно онлайн через "Личный кабинет". Для этого пользователю нужно пройти регистрацию с помощью электронной подписи через id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID или КЭП.

После авторизации система автоматически проверяет данные в базах ГНСУ. Результат проверки появляется сразу: пользователь видит сообщение "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".

В пограничной службе отметили, что сервис показывает только ограничения, наложенные на основании решений суда или постановлений Государственной исполнительной службы. Речь идет, в частности, о задолженности по уплате алиментов, неуплаченных штрафах или других долгах.

В то же время новый сервис не показывает ограничения, связанные с военным положением. Это касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также граждан, которые подпадают под действие пункта 214 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

Система не отменяет уже наложенные ограничения. Однако позволяет людям заранее узнать об их наличии и вовремя решить проблему до поездки за границу.

В пограничной службе напомнили, что чаще всего временные ограничения на выезд касаются граждан, которые уклоняются от исполнения судебных решений или имеют долги по уплате алиментов.

Напомним, в Украине с 20 мая вступили в силу изменения в правила пересечения государственной границы, которые отменяют ограничения на выезд для всех женщин-чиновниц. То есть любые женщины, работающие в государственном секторе, с сегодняшнего дня смогут выезжать за границу.

